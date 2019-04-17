صلاح يفجر مفاجأة ويطلب الرحيل من ليفربول رسمياً

المصدر: د ب ا

ربما سيصبح النجم الدولي المصري محمد صلاح أحد أبرز النجوم المتاحين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما طلب رسميا من إدارة ناديه ليفربول الانجليزي لكرة القدم الرحيل بنهاية الموسم الحالي، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء.

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية في تقرير مصور لها اليوم إلى أن السبب في تقدم صلاح بهذا الطلب يعود إلى دخوله في مشادة قوية مع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مالكي ليفربول اضطروا للتدخل من أجل تخفيف الصدام ومطالبة صلاح (الملقب بالفرعون المصري) بسحب طلبه الرسمي، قبل أن يتلقى اللاعب وعدا بالموافقة على رحيله في نهاية الموسم الحالي، حال تمسكه بفكرة إنهاء مسيرته مع الفريق الانجليزي في يونيو المقبل

وكشفت الصحيفة، التي تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد، أن العديد من كبار الأندية بأوروبا يترقبون موقف صلاح في الفترة القادمة، لاسيما في ظل رغبة أكثر من ناد في الحصول على خدماته.

أضافت (آس) أن فريق ريال مدريد الإسباني أعرب عن رغبته في التعاقد مع "الفرعون المصري" في الموسم الماضي، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي لضمه، غير أن الأمور تغيرت بشكل كبير هذا الموسم، حيث لم يظهر صلاح ضمن القائمة التي يرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي في ضمها الصيف القادم.

ألمحت الصحيفة أيضا إلى أن صلاح ارتبط بالانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، مضيفة أن إدارة الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) تفكر في إجراء صفقة تبادلية، ينضم بموجبها نجم منتخب الفراعنة للفريق الإيطالي على أن ينتقل الأرجنتيني باولو ديبالا لصفوف ليفربول، مع دفع مبلغ إضافي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالحديث على أن صفقة رحيل صلاح عن ليفربول لن تقل عن 160 مليون يورو، وهو ما سيضمن هامشا كبيرا من الربح للنادي الانجليزي، الذي انضم اللاعب لصفوفه في يونيو عام 2017 مقابل 42 مليون يورو قادما من روما الإيطالي.

يذكر أن صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العامين الماضيين، أحرز 22 هدفا في 45 مباراة لعبها مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، علما بأنه يتقاسم حاليا صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 19 هدفا لكل منهما.