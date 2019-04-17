محمد صلاح ينافس ميسي على الكرة الذهبية

المصدر: وكالات

ذكرت صحيفة "أ س" الإسبانية أن ميسي أصبح المرشح الوحيد للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم، ليرفع عدد مرات تتويجه بها إلى ست مرات.

كما أشارت إلى أن جميع منافسيه المحتملين على هذه الجائزة الكبيرة قد خرجوا جميعا مع فرقهم من المنافسة على دوري أبطال أوروبا، وعلى رأسهم كل من كريستيانو رونالدو وكليان مبابي ولوكا مودريتش.

وأوضحت الصحيفة أن المنافسين الوحيدين لميسي على هذه الجائزة في الوقت الراهن هما المصري محمد صلاح والبلجيكي كيفين دي بروين، نجمي ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب.

ولكن "أ س" أكدت أن كلا اللاعبين لن يتمكنا من منافسة ميسي بشكل جدي على هذه الجائزة، وذلك لأن صلاح لم يقدم المأمول منه هذا الموسم مع ليفربول، كما أن دي بروين يعاني من متاعب بدنية تمنعه من الوصول إلى أفضل مستوياته.

وشددت "أ س" أيضا على أن ميسي لا يصب تركيزه على الفوز بالكرة الذهبية، التي توج بها خمس مرات قبل ذلك، بل في الفترة الحالية التي يمر بها فريقه والتي تشكل أخطر منعطفات الموسم الكروي، بعد أن اقترب كثيرا من تحقيق إنجاز حصد الثلاثية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).