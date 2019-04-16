رئيس برشلونة يكشف مصير نيمار وميسي وكوتينيو

المصدر: البيان الالكتروني

كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو عن مصير كل من ليونيل ميسي ونيمار وأنطوان غريزمان مع النادي .

وقال بارتوميو إن غريزمان ليس على طاولة اهتمامات برشلونة في الوقت الراهن، ولكن في حال أبدى اللاعب رغبة باللعب ضمن صفوف النادي البرشلوني، فالقرار يعود للمدرب إرنستو فالفيردي.



ووصف بارتوميو غريزمان - في مقابلة أجراها مع التلفزيون الإسباني- بـ"اللاعب الكبير"، مشيرا إلى أنه إذا كان سينتقل لبرشلونة "عليكم سؤاله ورئيس أتلتيكو مدريد، فالكلمة الأخيرة هي للاعب الذي سيقرر مستقبله".

وبشأن احتمال عودة نيمار لبرشلونة، أوضح بارتوميو: "أنفقنا أموال بيع نيمار على شراء ديمبيلي وكوتينيو. ديمبيلي لاعب أفضل بكثير من نيمار وتكيف مع الفريق بشكل تام"، وفقاً لسكاي نيوز.

وبالنسبة لمصير نجم الفريق الكتالوني ليونيل ميسي، أوضح رئيس النادي: "يمثل تجديد عقد ميسي حلمي الذي أريد أن أنهي به فترة رئاستي".