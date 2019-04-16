ماني أم صلاح؟ أسطورة ليفربول يجيب

المصدر: البيان الإلكتروني

قارن أسطورة دفاع نادي ليفربول، جيمي كاراجير، بين أداء السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، مشيرا إلى أنه "يفضل خسارة خدمات صلاح على أن يخسر ماني".

وجاء حديث كاراجير في برنامج "مونداي نايت فوتبول" عبر شبكة "سكاي سبورتس"، حيث قال: "لا نتحدث فقط عن عدد الأهداف التي أحرزها وإنما عن أهميتها أيضا"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف أنه: "في آخر 11 مباراة لليفربول سجل ماني الهدف الأول وأمام أكبر 4 فرق. هناك لاعبان آخران فقط سجلا الهدف الأول للفريق في آخر 11 مباراة، ولهذا هو حاسم للغاية، فالأمر لا يتعلق بتسجيل هدف في فوز برباعية أو هدفين بعد ضمان الانتصار وإنما أهمية تلك الأهداف وتوقيتها، وهو ما يفعله ماني".

وردا على سؤال فيما إذا كان عليه الاختيار بين صلاح وماني، أوضح كاراجير: "أُفضل خسارة صلاح. لديهما نفس عدد الأهداف، وأنا من مشجعي ماني. الناس يتحدثون عن يورغن كلوب والتعاقد مع صلاح، والذي كان لا يصدق، وفان دايك، لكن ماني كان الرجل الذي أعاد ليفربول للمقدمة من جديد".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن احتمال رحيل ماني عن صفوف "الريدز"، فوفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ماني بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في "الميركاتو الصيفي" القادم، مضيفة "يبدو أن ليفربول على استعداد لهذه المغادرة المحتملة"، بحسب سكاي نيوز.

وتابعت أن المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حدد اسم ممفيس ديباي، لاعب مانشستر يونايتد السابق وليون حاليا لتعويض المهاجم السنغالي.

وأوضح المصدر أن ليفربول "واثق" من خطف ديباي مقابل 60 مليون يورو، مضيفا أن "الصفقة كادت تتم قبل 4 سنوات لولا دخول مان يونايتد على الخط".

وسبق لصحيفة "الصن" الإنجليزية أن قالت إن ليفربول سيرفض جميع العروض التي سيقدمها ريال مدريد من أجل التعاقد مع النجم السنغالي، على اعتبار أن المدرب يورغن كلوب يعول على خدماته كثيرا، حيث يعتبر من أعمدة الفريق.