مدرب برشلونة يكشف حالة ميسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

قبل يوم من المواجهة المرتقبة بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، أعلن المدير الفني للفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي تعافي القائد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "تماما" من إصابة في وجهه، مشيرا إلى أن بإمكانه المشاركة في لقاء الثلاثاء.

وأوضح فالفيردي عشية اللقاء المرتقب ضد مانشستر يونايتد، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أن بإمكانه أيضا الاعتماد على الجناح الفرنسي العائد من الإصابة عثمان ديمبلي.

وقال فالفيردي إن ميسي "بصحة جيدة. تعافى تماما من الضربة التي تلقاها" في وجهه، خلال لقاء الذهاب ضد "الشياطين الحمر" الذي انتهى بفوز برشلونة بهدف نظيف، كاشفا أن اللاعب "تحسن بعد يومين من الإصابة. صحيح أنه كان مشوشا خلال لقاء الذهاب، لكنه الآن بصحة جيدة ولن تكون لديه أي مشكلة بالنسبة للمباراة".

وتعرض متصدر ترتيب الهدافين في "الليغا" (33 هدفا) لإصابة في وجهه بعد احتكاك مع مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينغ، لكنه أنهى اللقاء رغم الكدمات والتورم حول أنفه وخده.

وخضع ميسي (31 عاما) لفحوص طبية في برشلونة، الخميس، لتحديد مدى إصابته، ثم غاب السبت عن مباراة الدوري المحلي ضد هويسكا التي خاضها فالفيردي أصلا بتشكيلة رديفة وانتهت بالتعادل السلبي.

وعشية لقاء هويسكا، كشف فالفيردي أن ميسي "كان متأثرا في اليوم التالي وخلال المباراة، كان الأمر أشبه بالتعرض للصدم من قبل شاحنة".

وفي مؤتمره الصحفي الثلاثاء عشية لقاء الإياب، أكد ردا على الصحفيين أنه "لا يشغل نفسه بصوم ميسي عن التهديف في 11 مباراة متتالية في الدور ربع النهائي للمسابقة، وتحديدا منذ 2013"، معتبرا أن "الإحصائيات مفيدة لتحليل الأشياء لكنها تتحدث أكثر عن الماضي عوضا عن المستقبل. لا نعرف ما الذي يمكن أن يحدث، لكنه (الصوم عن التهديف في هذا الدور) من الواضح مصدر حافز إضافي للجميع".