نابولي ينزل كييفو إلى الثانية ويؤجل تتويج يوفنتوس بالكالتشيو

المصدر: أ ف ب

فاز نابولي، وصيف بطل الموسم الماضي، على مضيفه كييفو 3-1 الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وأنزله رسميا الى الدرجة الثانية، مؤجلاً في الوقت نفسه تتويج يوفنتوس بلقب ثامن تواليا.

ورفع نابولي رصيده الى 67 نقطة وبات على بعد 17 نقطة من فريق "السيدة العجوز" قبل ست مراحل من نهاية البطولة (18 نقطة متاحة)، مفوتا عليه الفرصة الثانية خلال 24 ساعة بعد أن كان سبال حرمه السبت من الأولى بفوزه عليه 2-1 عندما كان التعادل يكفيه للاحتفال باللقب الثامن على التوالي.

وواجه نابولي صعوبة كبيرة في هز شباك متذيل ترتيب الدوري بعد أن افتتح التسجيل برأسية المدافع السنغالي خالد كوليبالي الذي تابع كرة رفعها البلجيكي درايس مرتنز من ركلة ركنية (ق15).

وباستثناء الهدف، كان كييفو ندا شرسا وقويا لضيفه فكان الأداء متكافئا، وبادله الهجمات وأهدر فرصا بقدر متساو معه في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز البولندي أركاديوش ميليك تقدم نابولي بالهدف الثاني بعدما تلقى كرة خارج المنطقة من مواطنه بيوتر زيلينسكي أطلقها قوية فاستقرت في اسفل الزاوية اليمنى (ق64).

وأضاف كوليبالي، الذي كان سببا في خسارة فريقه امام أرسنال الإنجليزي بتسجيله الهدف الثاني خطأ في مرماه (صفر-2) في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس الماضي، الهدف الثاني الشخصي والثالث لنابولي بعد متابعة لكرة وصلته من ركنية (ق81).

وفي الدقيقة الأخيرة، قلص السلوفيني بوستيان سيزار الفارق بمتابعة رأسية اثر ركلة ركنية (ق90) مسجلا هدف الشرف لكييفو، الذي توقف رصيده عند 11 نقطة وبات يتخلف بفارق 20 نقطة عن بولونيا السابع عشر الذي أرغم مضيفه فيورنتينا على الاكتفاء بتعادل سلبي في بداية مشواره مع مدربه القديم-الجديد فينتشنزو مونتيلا العائد لخلافة ستيفانو بيولي المستقيل.

وقاد مونتيلا (44 عاما) الذي أعلن فيورنتينا عودته الأربعاء، الفريق "البنفسجي" بين العامين 2012 و2015، ومكنه من احتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي ثلاث مرات متتالية، وبلغ نهائي كأس إيطاليا (2014)، ونصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2015).

ويعود الفوز الأخير لفيورنتينا في الدوري الى 17 فبراير، وذلك على حساب مضيفه سبال 4-1، وقد بلغ الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية بعدما أذل روما 7-1 في ربع النهائي، ويلاقي أتالانتا في 25 أبريل الحالي إيابا بعد أن تعادل على أرضه ذهابا 3-3.

وسيطر فيورنتينا على المجريات، وقام لاعبوه بمحاولات كثيرة خلال الشوط الأول لافتتاح التسجيل من دون أن ينجح فيديريكو كييزا ورفاقه في الوصول الى الشباك. ثم تكرر السيناريو في الشوط الثاني الذي لم ينجح فيه لاعبو بولونيا بتسديد أي كرة مركزة على مرمى الحارس الفرنسي لفيورنتينا ألبان لافون.

وفي نهاية المطاف خرج الفريقان بالتعادل، ليرفع فيورنتينا رصيده الى 40 نقطة بفارق ثماني نقاط عن سمبدوريا التاسع الذي تغلب على ضيفه جنوى بهدفين نظيفين.

وعزز انتر ميلان موقعه في المركز الثالث بفوزه على مضيفه فروزينوني 3-1 رافعا رصيده الى 60 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط على جاره ميلان الذي تغلب امس على لاتسيو 1-صفر.

وفي مباراة "ملونة" طبعتها الخشونة، تعادل تورينو مع ضيفه كالياري بهدف لسيموني زازا (ق52) مقابل هدف لليوناردو بافوليتي (ق75).

وتعادل ساسوولو سلبا مع ضيفه بارما، فصار رصيد الأول 37 نقطة متساويا مع كالياري، مقابل 35 نقطة للثاني الذي تساوى مع سبال وتقدم بفارق نقطة واحدة على جنوى.

وكان سبال حقق مفاجأة كبيرة السبت بفوزه على ضيفه يوفنتوس 2-1، ما أرجأ تتويج الأخير باللقب الثامن تواليا حيث كان يكفيه التعادل.

وتختتم المرحلة اليوم بلقاء أتالانتا مع إمبولي.