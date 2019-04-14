بعد "الفيديو العنصري".. رد ناري من مدرب ليفربول دفاعاً عن صلاح

المصدر: البيان الالكتروني

قبل ساعات من القمة الكبيرة في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، بين ليفربول وتشلسي، رد المدرب الألماني يورغن على الهتاف العنصري الذي تعرض له نجم "الريدز" محمد صلاح من قبل أشخاص من جماهير تشلسي.

وردد 6 أشخاص من مشجعي فريق تشلسي، قبل مباراة الفريق في يوروبا ليغ يوم الخميس أمام سلافيا براغ، هتافا كرروا فيه أن "صلاح مفجّر"، بسبب الأصل العربي والمسلم للاعب المصري.

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة التي تجري على ملعب "الآنفيلد"، كان السؤال الأول الذي يطرح على كلوب متعلقا بالهتاف العنصري ضد صلاح. ورد المدرب الألماني على ما جرى بكلمة "مقزز"، قبل أن يطرح وجهة نظره في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وقال كلوب إن أشخاصا يقومون بمثل هذه الأفعال، يجب أن يحرموا مدى الحياة من دخول ملاعب كرة القدم. وحُرم 3 من مرددي الهتاف من دخول استاد "إيدن" معقل سلافا براغ في مباراة اليوروبا ليغ، ويعمل تشلسي على تحديد هوية الثلاثة الآخرين.

وقال كلوب إن كرة القدم هي المثال الأقوى عن إمكانية عمل أصحاب الأعراق المختلفة مع بعضهم البعض، وقال: " لا أحد يهتم من أين أتيت أو أين كان والداك أو أيا من ذلك."

وكان نادي ليفربول قال في بيان رسمي إن" الفيديو الذي يتم تداوله عبر الإنترنت، الذي يعرض هتافات تمييزية تستهدف أحد لاعبينا، خطير ومقلق" بحسب سكاي نيوز.

ودعا النادي إلى اتخاذ الإجراءات الواجبة لتحديد أي شخص يرتكب جريمة كراهية ومعاقبته، وأكد أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة للتصدي لهذه الجريمة.

ومن جانبه، دان تشلسي جميع أشكال التمييز ووصفها بالبغيضة، قائلا إنه "في حال وجود دليل واضح على تورط حاملي تذاكر تشلسي أو أحد أعضائه في مثل هذا السلوك، فسنتخذ أقوى إجراء ممكن ضدهم".

واعتبر النادي أن "هؤلاء الأفراد يشكلون إحراجا للغالبية العظمى من أنصار تشلسي، الذين لن يتسامحوا معهم".