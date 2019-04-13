كابيلو يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو في كلمتين

المصدر: البيان الالكتروني

حسم أسطورة التدريب العالمية، المدير الفني الإيطالي فابيو كابيلو، الفارق بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في كلمتين فقط.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كابيلو دخل على خط الجدال القائم بين "من الأفضل: ميسي أم رونالدو"، وكشف الفارق بين لاعبي برشلونة ويوفنتوس.

وذكرت إن كابيلو، الذي يعد من أكثر المدربين خبرة في الكرة الأوروبية، مال إلى جهة ميسي، مشيرا إلى أنه يفضل "البرغوث" على الدون، وفقاً لسكاي نيوز.

وذكر "كلاهما لاعبان عظيمان، رونالدو لاعب (غير عادي)، لكن ميسي (عبقري)".

وأضاف كابيللو "الفارق كبير للغاية لأن العبقرية تجعلك تفعل أشياء لا يتخيلها أحد".