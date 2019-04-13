أول خلاف بين بيريز وزيدان

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت وسائل إعلام اسبانية عن ظهور أول خلاف بين زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفلورنتينو بيريز رئيس النادي حول إتمام إحدى الصفقات.

وذكر موقع "Sport.es" الإسباني، أن التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد هو سبب الاختلاف بين زيدان وبيريز، حيث يعتقد الأخير أن الدولي الفرنسي غير مناسب لريال مدريد في الفترة الحالية، ويرى أنه ليس هناك داع لإنفاق 150 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب، بينما يصر زيدان على إتمام هذه الصفقة.

وأشار الموقع ذاته إلى أن بيريز غير معجب بطريقة لعب بوغبا، ولم يرق له أيضا نزاع اللاعب الفرنسي مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه السابق في نادي مانشستر يونايتد، وفقاً لروسيا اليوم.

وكان بوغبا ألمح في قت سابق إلى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، حيث اعتبر الدفاع عن ألوان "الميرينغي" بمثابة حلم.