قرعة كأس أمم أفريقيا تخدم المنتخبات العربية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، والتي أجريت أمس، عن وقوع منتخب مصر في مجموعة متوسطة المستوى فيما أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة (مجموعة الموت).

وفي المقابل، دفعت القرعة بمنتخبي تونس والجزائر إلى مجموعتين جيدتين.

فيما ستكون المواجهة العربية الوحيدة في الدور الأول للبطولة بين تونس وموريتانيا. وتضم المجموعة الأولى مصر والكونغو وأوغندا وزيمبابوي فيما ضمت المجموعة الثانية نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي. وضمت الثالثة السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا والرابعة المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا كما ضمت الخامسة تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا والسادسة منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو.