المغرب-ساحل العاج والجزائر-السنغال الأبرز في الدور الأول

المصدر: أ ف ب

أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في كرة القدم التي سحبت الجمعة، الجزائر والسنغال في المجموعة الثالثة، والمغرب وساحل العاج في المجموعة الرابعة، في أبرز مواجهات الدور الأول.

وأوقعت القرعة السنغال والجزائر في المجموعة ذاتها مع كينيا وتنزانيا، بينما جاء المغرب وساحل العاج في المجموعة الرابعة الصعبة التي ستضم أيضا جنوب إفريقيا وناميبيا.

أما مصر التي تستضيف البطولة بين 21 يونيو و19 يوليو، فستكون في الأولى مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

وفي ما يأتي توزيع المجموعات:

- المجموعة الأولى -مصر - جمهورية الكونغو الديمقراطية - أوغندا - زيمبابوي.

- المجموعة الثانية -نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي.

- المجموعة الثالثة -السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا.

- المجموعة الرابعة -المغرب - ساحل العاج - جنوب إفريقيا - ناميبيا.

- المجموعة الخامسة -تونس - مالي - موريتانيا - أنغولا.

- المجموعة السادسة -الكاميرون - غانا - بنين - غينيا بيساو.