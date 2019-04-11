مونتيلا مدرباً لفيورنتينا

المصدر: روما - أ ف ب

أعلن نادي فيورنتينا، عاشر الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس عودة مدربه السابق فينتشينزو مونتيلا لتولي الإشراف على الإدارة الفنية للفريق، غداة استقالة ستيفانو بيولي.

وقاد مونتيلا (44 عاماً)، المدرب السابق لإشبيلية الإسباني، فيورنتينا بين العامين 2012 و2015، ومكنه من احتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي ثلاث مرات متتالية، وبلغ نهائي كأس إيطاليا (2014)، ونصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» (2015).

وانتقل مونتيلا بعد ذلك لتدريب سمبدوريا وميلان الإيطاليين، قبل الحلول في النادي الإسباني بين ديسمبر 2017 وأبريل 2018.