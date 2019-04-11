أرسنال و نابولي .. مواجهة ساخنة في «يوروبا ليغ»

المصدر: عواصم - وكالات

حض المدرب الإسباني أوناي إيمري لاعبي فريقه أرسنال الإنجليزي على تقديم أداء ثابت ومستقر، قبل استضافة نابولي الإيطالي اليوم في قمة ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم.

وتعرض أرسنال لنكسة في سعيه لإنهاء الدوري المحلي في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ سقط أمام مضيفه إيفرتون في المرحلة 33 بهدف نظيف، وتراجع للمركز الخامس بفارق نقطة خلف توتنهام الرابع (آخر المراكز المؤهلة).

وستكون «يوروبا ليغ» فرصة ملائمة لأرسنال لضمان المشاركة في المسابقة الأم، إذ سيتمكن في حال تتويجه بلقبها، من المشاركة في دوري الأبطال بصرف النظر عن ترتيبه المحلي، بموجب أنظمة الاتحاد القاري.

وقال إيمري الذي قاد إشبيلية الإسباني إلى ثلاثة ألقاب متتالية في «يوروبا ليغ» بين 2014 و2016، «علينا أن نكون أكثر اتساقاً في المباريات المقبلة، وإذا قمنا بذلك، سيكون في إمكاننا الفوز».

ويسعى أرسنال أقله إلى تكرار إنجاز الموسم الماضي ببلوغ الدور نصف النهائي، وسيواجه الخميس فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الذي يخوض المنافسات بعد خروجه من الدور الأول لدوري الأبطال.

ويعاني نابولي الذي يجد نفسه للموسم الثاني مضطراً للاكتفاء بمركز الوصافة في الدوري المحلي خلف يوفنتوس القريب من حسم لقب الموسم للمرة الثامنة تواليا، من أداء متراجع في الفترة الماضية، إذ سقط في فخ التعادل في بطولة إيطاليا أمام جنوى 1-1 الأحد.

وفشل الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه في مختلف المسابقات منذ فوزه في السابع من مارس ضمن «يوروبا ليغ» على ضيفه سالزبورغ النمسوي بثلاثية نظيفة.

تحذير

وحذر أنشيلوتي لاعبيه من التعرض لخيبة إضافية على ملعب الإمارات، موضحاً بعد مباراة جنوى «ندافع بشكل سيئ في الوقت الراهن. هذا جرس إنذار بالتأكيد، لأنه في حال لعبنا بهذا الشكل في لندن، سنواجه مشكلة».

ويحل الفريق الإنجليزي الثاني في هذا الدور، تشيلسي، ضيفاً على سلافيا براغ التشيكي في أول مواجهة قارية بينهما.

ويسعى الفريق اللندني إلى تفادي المصير ذاته لإشبيلية الذي خرج من الدور السابق بشكل مفاجئ على يد الفريق التشيكي بعد التعادل 2-2 ذهاباً في إسبانيا، والخسارة 3-4 في الوقت الإضافي إياباً.

وسيكون فريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري في موقع أفضلية، لاسيما وأنه يدخل المواجهة بعد تقدمه إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بفوزه الاثنين على وست هام 2- 0 بهدفي البلجيكي إدين هازارد، أولهما من مجهود فردي رائع.

والنادي الإنجليزي هو ثالث فريق من حيث عدد المباريات المتتالية دون خسارة في هذه المسابقة، خلف أتلتيكو مدريد الإسباني (15 مباراة بين الثالث من نوفمبر 2011 و25 أكتوبر 2012)، وإينتراخت فرانكفورت الألماني 14 مباراة.

وسيكون في إمكان الفريق الألماني معادلة الرقم القياسي بحال عدم خسارته اليوم أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي. وخلال الموسم الحالي، فاز فرانكفورت في ثماني مباريات وتعادل في اثنتين، وتبدأ سلسلته من آخر مشاركة في يوروبا ليغ في موسم 2013-2014.

ويشهد الدور ربع النهائي مواجهة إسبانية بين فياريال وفالنسيا. والتقى الفريقان في نصف نهائي المسابقة عام 2004 (كانت تعرف باسم كأس الاتحاد) في مباراة انتهت لصالح فالنسيا الذي توج بعدها باللقب.

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على رغم أن أرسنال عانى خارج أرضه هذا الموسم، لكنه يتمتع بسجل إيجابي على ملعب الإمارات في شمال لندن، حيث فاز في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، ومنها في «يوروبا ليغ» حين قلب تأخره أمام رين الفرنسي ذهاباً (1-3) إلى فوز بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي.