«اللعب النظيف» يهدد ميلان مجدداً

المصدر: زوريخ - وكالات

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أمس، إن مفتشين تابعين له، أبلغوا عن انتهاك جديد مزعوم، ارتكبه نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لقاعدة نقطة التعادل المنصوص عليها في قواعد اللعب المالي النظيف، والتي تتساوى عندها إيرادات النادي مع مصروفاته.

وقال الاتحاد القاري، إن المفتشين وجدوا أن ميلان «أخفق في الامتثال لقاعدة نقطة التعادل» لموسم 2018-2019، وهي آخر فترة تمت مراجعتها، وجرى إحالة المسألة إلى محكمين ماليين تابعين للاتحاد. ووفقاً لقواعد «يويفا»، فإن أي نادٍ ينفق أكثر من إيراداته، يواجه عقوبات محتملة. وقال «يويفا» إن هذه المسألة لا علاقة لها بالقضية السابقة المتعلقة بميلان، والتي حرم بسببها من المشاركة في البطولات القارية، قبل أن يتم إيقاف التنفيذ، عقب طعن تقدم به النادي.