نسخة معدلة لكوبا أمريكا في 2020

المصدر: بيونس آيرس - وكالات

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)‭ ‬أول من أمس إن كأس كوبا أمريكا 2020 ستشهد تغييرات كبيرة، حيث ستبدأ ستة منتخبات مشوارها في مجموعة الشمال في كولومبيا وستة أخرى مشوارها في مجموعة الجنوب في الأرجنتين التي تشارك في التنظيم.

وستنافس الأرجنتين في مجموعة الجنوب مع تشيلي وأوروجواي وباراجواي وبوليفيا إضافة إلى ضيف لم يتحدد بعد. وستلعب البرازيل في مجموعة الشمال مع كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو إضافة إلى دولة أخرى ستشارك بدعوة. وستلتقي المنتخبات مع بعضها البعض مرة واحدة في المجموعة وسيتأهل أول أربعة منتخبات في كل مجموعة إلى دور الثمانية. وسيقام النهائي في الأرجنتين. والتغييرات جزء من محاولة واسعة النطاق لتجديد دماء المسابقات في أمريكا الجنوبية وجعلها أكثر انسجاماً مع المسابقات الأوروبية.