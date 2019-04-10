حيل «السير» لتفجير طاقات «الشياطين»

المصدر: لندن - وكالات

تعلم أولي غونار سولسكيار مدرب مانشستر يونايتد «الشياطين الحمر» فن إدارة اللاعبين من أليكس فيرغسون، وقال المدرب النرويجي أمس إنه لن يتردد في استخدام حيل الأسطورة الاسكتلندي لتفجير طاقات لاعبيه. وقال سولسكيار قبل مواجهة برشلونة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم، إن العمل تحت قيادة فيرغسون كلاعب وفي وقت لاحق كمدرب جعله يفهم تماماً متى يريح اللاعبين ومتى يفجر طاقاتهم.

وأصبحت طريقة فيرغسون التي كان يقف فيها وجهاً لوجه أمام اللاعب ويعبر غاضباً عن أدائه إن لم يعجبه من المشاهد التقليدية في كرة القدم الإنجليزية. وقال سولسكيار: في ختام مسيرتي كنت أنصت بكل تركيز لما يقوله المدرب. كانت له طريقته الخاصة.

«كان يلف ذراعه حول أحد اللاعبين أو يقسو عليه لتقديم أفضل ما لديه. كان هذا أكثر شيء تعلمته منه. كيف يخرج أفضل ما لدى اللاعبين»، كانت لديه طريقة خاصة لزيادة حماس اللاعبين وثقتهم بأنفسهم.

وتحت قيادة سولسكيار ، الذي تم تعيينه مدرباً دائماً الشهر الماضي عقب فترة ناجحة كمدرب مؤقت، استعاد الفريق أسلوبه الهجومي الذي كان يشتهر به تحت قيادة فيرغسون.

وقال سولسكيار إن الأساليب التي تعلمها من فيرغسون أتت أكلها.