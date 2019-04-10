بوغبا.. يوم خاص جداً

المصدر: Ⅶ لندن - وكالات

يدخل الفرنسي بول بوغبا ذهاب الدورربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام الضيف برشلونة الإسباني، على أمل إثبات قيمته لفريقه مانشستر يونايتد الذي تفوق على الفريق الكاتالوني في السباق لضمه قبل أقل من ثلاثة أعوام.

في صيف 2016، عاد الفرنسي إلى صفوف الفريق الذي تدرج في فئاته العمرية بدءاً من 2009 قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في 2012. كانت هذه العودة مكلفة جدا للشياطين الحمر، إذ تخطت قيمتها 100 مليون يورو، ما جعله حينها أغلى لاعب في العالم، قبل أن يتخطاه البرازيلي نيمار في صيف العام التالي، بالانتقال من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لقاء 222 مليون يورو.

في تصريحات الأسبوع الماضي، كشف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو لشبكة «اي أس بي أن» رغبة سابقة للنادي الكاتالوني بالحصول على خدمات بوغبا بدلاً من يونايتد.

وأوضح «لكننا لم نكن قادرين على تحمل دفع هذا المبلغ في ذلك الحين»، متابعاً «لذلك ذهب إلى يونايتد، وهو يجعل منه فريقاً أفضل لأنه أحد نجوم كرة القدم العالمية في الفترة الحالية».

تراجع

برز بوغبا البالغ من العمر 26 عاما مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، وساهم في قيادة «الديوك» إلى اللقب العالمي الثاني في تاريخهم.

لكن قبل النهائيات العالمية وبعدها، لم يكن بوغبا في يونايتد، اللاعب نفسه الذي ظهر بالقميص الأزرق للمنتخب. السبب المرجح، علاقة مضطربة مع مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي لم يخفِ انتقاداته العلنية للاعب خط الوسط وتفاوت أدائه بين النادي والمنتخب الوطني.

منذ إقالة مورينيو وحلول النرويجي أولي غونار سولسكاير بدلاً منه، ظهر بوغبا بشكل مختلف، وسجل ثمانية أهداف في أول تسع مباريات للفريق في الدوري الممتاز بإشراف النرويجي. لكن هذه السلسلة لم تدم طويلاً، إذ سجل للمرة الأخيرة مع فريقه في الدوري المحلي في التاسع من فبراير الماضي (هدفين في الفوز 3- 0 على فولهام). ويتوقع أن يشارك بوغبا أساسياً ضد برشلونة ما ستكون ثاني مرة فقط يبدأ فيها أساسياً في دور إقصائي مع يونايتد في دوري أبطال أوروبا.