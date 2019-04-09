اتحاد الكرة الإسباني يقر تغييرات مهمة في كأس الملك والسوبر

المصدر: ا ف ب

أقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم "الثلاثاء" تغييرات مهمة في نظام بطولة كأس ملك إسبانيا، الذي سيقام من مباراة واحدة في جميع أدواره حتى الدور قبل النهائي الذي سيلعب من مباراتين كما جرت العادة في السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور قبل النهائي من مباراتين، كما شمل التغيير أيضا بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستلعب خارج إسبانيا في شهر يناير من كل عام بطريقة البطولة الرباعية المصغرة.

وقال اتحاد الكرة الإسباني في بيان له: "المبادرتان سيخففان ضغط المباريات في الجدول خلال المواسم المقبلة ومن المقرر أن تتم الموافقة عليهما في 29 أبريل خلال اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية التي ستقام في مقر الاتحاد".

وسيتم تطبيق التغييرات الجديدة بالنسبة لكأس سوبر إسبانيا خلال الأعوام القادمة، حيث لن تكون قاصرة على بطلي الدوري والكأس بل ستضم فريقين أخرين لإقامة بطولة رباعية مصغرة ستقام خارج إسبانيا.

أما بالنسبة لبطولة الكأس فستلعب في كل أدوارها من مباراة واحدة على ملعب الفريق القادم من القسم الأقل قوة في الدوري الإسباني "الليجا" حتى الدور قبل النهائي الذي سيكون من مباراتين.

وستضم البطولة فرقا من دوري الدرجة الثالثة والثانية (ب) والثانية والأولى، على أن تبدأ الفرق المتأهلة إلى كأس سوبر إسبانيا المنافسات بدءا من دور الستة عشر مباشرة.