بيليه يغادر المستشفى ونيمار يزوره

المصدر: وكالات

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية غادر المستشفى في فرنسا يوم الاثنين بعد التعافي من عدوى في المسالك البولية.

ونُقل بيليه (78 عاما) إلى المستشفى في باريس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي كإجراء احترازي عقب معاناته من نزلة برد شديدة بعد حضوره مناسبة في العاصمة الفرنسية بصحبة الشاب كيليان مبابي الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018.

وتلقى بيليه، الذي يعتبره البعض بمثابة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، العلاج بمضاد حيوي وقال يوم الجمعة إنه بات أفضل كثيرا.

وقبل الحصول على الإذن الطبي بالمغادرة، استقبل بيليه (78 عاماً) مواطنه ونجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، في المستشفى الإثنين.

وكتب نيمار على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الملك بيليه"، مع صورة له رفقة بيليه الذي علت الابتسامة وجهه وهو ممدا على سريره.