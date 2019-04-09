كلوب يشيد بصلاح قبل مواجهة بورتو

المصدر: وكالات

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح قبل مواجهة بورتو البرتغالي الثلاثاء بملعب "أنفيلد" في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب : "سجل صلاح 18 هدفا في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى صناعة سبعة أو ثمانية أهداف. إنها أرقام رائعة. لا يشعر صلاح أو أي شخص آخر بالقلق من افتقاده أحيانا للقدرة على هز الشباك".

وأضاف "معدل عمله دائماً رائعاً في التدريب وفي المباريات، يسعى دائماً لتقديم أفضل ما لديه وبات يدرك جيداً كيف يتغلب على المواقف الصعبة، وسجل هدفاً رائعاً أمام ساوثهامبتون، كان جميلاً وحاسماً ومهما للغاية للفريق".