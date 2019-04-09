تشلسي يهزم وست هام وينتزع المركز الثالث

المصدر: ا ف ب

فاز تشلسي على ضيفه وست هام يونايتد بثنائية نجمه البلجيكي إدين هازارد الإثنين في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتزع المركز الثالث.

ورفع تشلسي الذي تعادل سلبا مع ضيفه في الذهاب في المرحلة السادسة على استاد لندن الأولمبي رصيده الى 66 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على توتنهام هوتسبير الذي يملك مباراة مؤجلة، وثلاث نقاط على أرسنال الذي خسر الأحد أمام مضيفه ايفرتون صفر-1، فيما وقف رصيد وست هام الحادي عشر عند 42 نقطة.

على ملعب ستامفورد بريدج، سنحت أول فرص اللقاء للفريق المضيف عبر الفرنسي نغولو كانتيه الذي تلقى كرة على مشارف المنطقة فراوغ وسار بها خطوات قبل أن يطلقها خادعة بيسراه علت العارضة بقليل (17)، وافتتح النجم البلجيكي إدين هازارد التسجيل بهدف رائع بعد أن اختراق الدفاع ومر من أربعة لاعبين قبل أن يواجه الحارس الدولي البولندي لوكاس فابيانسكي ويضع الكرة على يساره (24).

وكاد الأرجنتيني غونزالو هيغواين يعزز تقدم اصحاب الأرض بعدما وضعه هازارد في انفراد تام، وسدد لكن فابيانسكي نجح في التصدي لكرته (26)، وسيطر الحارس البولندي على كرة خطرة لكالوم هادسون-أودوي (35) قبل أن يقوم البرازيلي فيليبي أندرسون بأول محاولة لوست هام(37).

وحول فابينسكي تسديدة خاطفة لهادسون-أودوي الى ركنية ثم تصدى للكرة المنفذة (41) قبل أن يفوت هيغواين فرصة ثمينة لرفع غلة تشلسي بعدما تلقى كرة على صدره وتابعها بيمناه فارتطمت بمدافع وخرجت الى ركنية (43).

وفي بداية الشوط الثاني، كان هازارد قريبا من التسجيل مجددا بعدما هرب من لاعبين إثنين وأطلق كرة منحرفة مالت قليلا عن القائم الأيسر (47)، وفاتت على أندرسون فرصة التعادل بسبب براعة الحارس الإسباني كيبا أريثابالاغا الذي ارتمى وسيطر على كرته المقوسة (56).

ولم يستسلم وست هام، وبحث عن حلول للعودة الى الأجواء فكانت فرصة مهمة لآرون كريسويل (64)، وفشل روس باركلي في انهاء عرضية هادسون-أودوي وتعزيز تقدم فريقه بعد تسع دقائق من نزوله بديلا (79)، وارتطمت رأسية النمسوي ماركو أرناوتوفيتش بالبرازيلي إيمرسون وضاعت فرصة التعادل (83)، وانفرد الفرنسي أوليفييه جيرو، بديل هيغواين، بحارس وست هام وسدد في قدميه (87).

وقضى هازارد على آمال الضيوف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بعدما تلقى وهو غير مراقب كرة في الجهة اليمنى من باركلي تابعها مباشرة بقوة على يمين الحارس (90)، مسجلا هدفه الـ 16 في البطولة.