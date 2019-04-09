ماني: دوري الأبطال حلمي منذ الصغر

المصدر: لندن - وكالات

أكد السنغالي الدولي ساديو ماني نجم هجوم ليفربول أن المشاركة في دوري الأبطال كان حلماً له منذ الصغر وأنه تحقق من خلال مسيرته مع ليفربول، مشيراً إلى أنه يبذل قصارى جهده مع الفريق لتحقيق الهدف الذي يصبو إليه النادي وهو الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

وقال ماني: أحاول بذل كل ما بوسعي لأستطيع رفع كأس البطولة يوما ماً. و قال النجم السنغالي: «كنت أحرص على مشاهدة المباريات عندما كنت صبياً وكنت أحلم وقتها بالمشاركة في هذه البطولة . وتحقق الحلم. ، شاهدت نهائي عام 2005 برفقة صديق لي يشجع ميلان. وعندما تقدم ميلان 3 - 0، قال لي صديقي: المواجهة حسمت تماماً ولكن لسوء حظه أن المباراة انتهت لصالح ليفربول (الذي قلب الطاولة على ميلان في الشوط الثاني). كانت مباراة لا يمكن تخيلها. والآن، ألعب لفريق ليفربول».