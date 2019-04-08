ستراسبورغ يؤجل تتويج سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي

المصدر: أ ف ب

أهدر باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر بتعادله مع ضيفه ستراسبوغ، فرصة استغلال تعثر صاحب المركز الثاني ليل، وحسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، في المرحلة الحادية والثلاثين الأحد.

وكان النادي الباريسي في حاجة الى النقاط الثلاث لمباراة اليوم على ملعب بارك دي برانس لإحراز لقبه الثاني تواليا والسادس في آخر سبع مواسم، لكنه اكتفى بتعادل مفاجىء بنتيجة 2-2 أمام صاحب المركز التاسع، علما بأن ستراسبورغ بقي متقدماً حتى الدقائق العشر الأخيرة.

وبدا سان جرمان، الذي اختار مدربه الألماني توماس توخل، الإبقاء على نجمه كيليان مبابي خارج التشكيلة الأساسية، قريبا من حسم اللقب بعدما افتتح مهاجمه إريك مكسيم تشوبو-موتينغ التسجيل في الدقيقة 12، لكن ستراسبورغ فاجأ مضيفه بتسجيل هدفين في الشوط الأول.

وحقق الفريق التعادل عبر لاعبه نونو دا كوستا من الرأس الأخضر، بمتابعة من داخل المنطقة لكرة عرضية، وضعها بعيدة عن متناول الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون (ق26)، قبل أن يعزز النتيجة لصالحه بهدف ثان من تسديدة صاروخية رائعة بالقدم الخارجية لأنطوني غونسالفيس عجز بوفون عن القيام بأي رد فعل ملائم حيالها.

وسبقت الهدف الثاني لستراسبورغ محطة غريبة لتشوبو-موتينغ، اذ أتيحت لفريقه في الدقيقة 28 فرصة بالغة الخطورة عندما حول زميله كريستوفر نكونكو الكرة من فوق حارس ستراسبورغ البلجيكي ماتز سلس لتتجه نحو المرمى الخالي. وقبل عبورها خط المرمى، لمسها تشوبو-موتينغ بالقدم اليسرى وأبقاها بالخطأ على الخط، بدلا من أن يحولها الى داخل الشباك أو يتركها لتدخل من دون تدخل منه، فأبعدها الدفاع، وسط ذهول كبير على وجوه العديد من اللاعبين على دكة بدلاء سان جرمان.

ودفع توخل قبل نحو نصف ساعة من نهاية المباراة، بمبابي والألماني يوليان دراكسلر بدلا من تشوبو موتينغ ولايفان كورزاوا، ليبدأ المهاجم الواعد سريعا بفرض إيقاعه في منطقة ستراسبوغ وتشكيل خطر على مرماه، ومن ركلة ركنية حصل عليها اللاعب السابق لنادي موناكو، تمكن سان جرمان من تحقيق التعادل برأسية الألماني ثيلو كيهرر (ق82).

ليل يتعثر

وكانت تقنية مساعدة التحكيم بالفيديو ("في ايه آر") قد منحت رينس هدف التعادل مع ضيفه ليل 1-1 في وقت سابق الأحد.

ودخل ليل بطل الثنائية في موسم 2010-2011، المباراة وهو يحتاج الى الفوز من دون غيره لضمان استمراره في المنافسة حسابيا مع نادي العاصمة.

وسجل ليل هدف الافتتاح في الشوط الثاني عبر ضربة رأس للبرتغالي جوزيه فونتي (ق55)، لكن تقنية الفيديو تدخلت وقلبت الأمور، ومنحت في الدقيقة 78 لاعب رينس ريمي أودان هدفا لم يحتسبه الحكم الأساسي بداية بذريعة وجود تسلل.

وسيطر ليل على مجريات بداية المباراة، وسنحت له الفرصة الفعلية الأولى عبر لويك ريمي الذي تلقى كرة من الدولي العاجي نيكولا بيبي داخل المنطقة واجه على أثرها الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي وسدد كرة أرضية سيطر عليها الأخير (ق16).

ولم يسمح ضغط ليل للاعبي صاحب الأرض بالتحرك والتحرر، ولم يحصلوا على أية فرصة لتهديد مرمى الحارس الضيف ميك ماينيان.

وفي الشوط الثاني، ترجم ليل فرصته الثانية في المباراة الى هدف عندما رفع البرتغالي تياغو منديش كرة من ركنية الى نقطة الجزاء ارتقى لها مواطنه جوزيه فونتي وتابعها برأسه على يسار ميندي (ق55).

وتحسن أداء رينس، وشهدت الدقيقة 48 فرصتين متتاليتين بيد أن تألق حارس ليل ماينيان حرم المضيف من إعادة الأمور الى نقطة الصفر، قبل أن يتحقق ذلك في الدقيقة 78 بهدف أودان.

ومع إطلاق الحكم صافرة النهاية، بدا أن لاعبي ليل سلّموا بحسم اللقب لصالح سان جرمان، اذ توجه عدد منهم نحو المنصة المخصصة لمشجعيهم في ملعب رينس، وصفقوا لهم طويلا مع خيبة أمل واضحة.

وقال مدرب ليل كريستوف غالتييه "حصلت العديد من الأمور في هذه المباراة جعلت الجميع غاضبين ربما. أتينا الى هنا بنية الفوز على فريق يصعب التعامل معه، لكننا واجهنا فريقا ترك لنا القليل من المساحات".

أضاف "على الصعيد الحسابي، كسبنا نقطة أكثر من ليون (الثالث مع 56 نقطة بعد خسارته السبت أمام ديجون) ومرسيليا (الخامس مع 48 نقطة بعد خسارته الجمعة أمام بوردو)، ونحافظ على الفارق نفسه مع سانت اتيان (الرابع مع 50 نقطة بعد تعادله مع اميان). كان في الامكان تحقيق نتيجة أفضل".

وحقق نيس فوزا صعبا على ضيفه مونبلييه بهدف وحيد للبرازيلي دانتي (ق20)، وانتزع منه المركز السابع، حيث بات يتقدم عليه بفارق نقطتين، ويتخلف بفارق الأهداف عن رينس السادس (ق47 نقطة لكل منهما).

وفي مباراة أخرى، فاز تولوز على ضيفه نانت بهدف وحيد للغيني إيزياغا سيلا (55)، مستفيدا من النقص العددي المبكر للفريق المحلي بطرد لاعب وسطه البرازيلي أندري جيروتو (ق17).