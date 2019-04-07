الأهلي يطلب السماح لـ 60 ألف متفرج في برج العرب

المصدر: وكالات

طلب النادي الأهلي من الجهات الأمنية المصرية زيادة عدد المشجعين المسموح به الى 60 ألف شخص، في مباراته ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، حيث سيكون أمام مهمة شاقة لقلب خسارته التاريخية ذهابا.

وستعود المباراة الى ملعب برج العرب في الاسكندرية بموافقة الاتحاد القاري الذي كان طلب الشهر الماضي نقلها بسبب سوء وضعية العشب.

وسقط الأهلي بخماسية مذلة ذهابا السبت أمام مضيفه الجنوب إفريقي في بريتوريا، في نتيجة هي الأسوأ في المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها (8)، وبلغ دورها النهائي في الموسمين الماضيين.

ونقل الأهلي عبر موقعه الالكتروني عن المدير التنفيذي محمد مرجان قوله الأحد إن النادي "خاطب اتحاد الكرة من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع، نظرا لأهمية المباراة، وحاجه الفريق لجماهيره في هذه المباراة".