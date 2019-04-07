كاف يعلن تصنيف منتخبات بطولة أمم أفريقيا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الأحد بشكل رسمي تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل .

وضم المستوى الأول من التصنيف منتخبات مصر وتونس وغانا وكوت ديفوار والكاميرون والسنغال فيما ضم المستوى الثاني من التصنيف منتخبات المغرب ونيجيريا والكونغو الديموقراطية والجزائر ومالي وغينيا.

وضم المستوى الثالث من التصنيف منتخبات أوغندا وجنوب أفريقيا وغينيا بيساو وزيمبابوي وأنجولا وبوروندي وفي المستوى الرابع جاءت منتخبات موريتانيا وناميبيا وبنيين وكينيا ومدغشقر وتنزانيا.