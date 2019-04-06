ماذا قال صلاح بعد هدفه في ساوثهامبتون؟

المصدر: وكالات

قال النجم المصري محمد صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" بعد تسجيل هدفه في ساوثهامبتون إن التسجيل مجددا جعلني سعيدا جدا لتمكني من مساعدة الفريق. هذا هو الأهم بالنسبة إلينا".

وردا على سؤال عما اذا كان قد فكر بتمرير الكرة الى فيرمينو بدلا من محاولة التسجيل بنفسه، قال الدولي المصري "كلا، على الإطلاق! أعتقد أنك كلاعب مهاجم عليك التسجيل. أنا أفكر دائما بالتسجيل".

وتابع "اتخذت القرار بتسديد الكرة والتسجيل. أنا سعيد بذلك".

وكان لكلوب رأي مماثل بشأن قرار التسديد بدلا من التمرير.

وأوضح "كمهاجم تسنح لك فرص وكل مهاجم هو إنسان، ربما يحظى بلحظات جيدة وأخرى أقل من ذلك لكنه بقي هادئا على الدوام للتعامل مع الموقف".