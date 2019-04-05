زيدان: لست قلقاً على الريال وهازارد مذهل

المصدر: البيان الالكتروني

عقد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا، وذلك للحديث عن مباراة فريقه المقبلة أمام إيبار، والتي ستقام على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" لحساب الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وتحدث زيدان خلال المؤتمر الصحفي، عن العديد من الأمور المتعلقة بالفريق، منها وضعية اللاعبين بعد الخسارة أمام فالنسيا في الجولة الأخيرة، بالإضافة لتطرقه إلى سوق الانتقالات في الصيف المقبل، بحسب صحيفة "آس" الاسبانبة.

وقال زيزو في تصريحاته: "علينا قبول مسألة أننا واجهنا صعوبات هذا الموسم فيما يتعلق بتسجيل الأهداف، وسنحاول تغير هذا الأمر".

وأضاف متحدثًا عن الخسارة أمام فالنسيا: "لقد رأيت العديد من الأشياء بعد تلك المباراة قالت بأننا لعبنا بشكل سيء، وهذه كذبة، نريد مواصلة عملنا، ومحاولة التحسن، لكننا سنفكر أيضًا في الأمور التي قمنا بها بشكل خاطئ".

وتابع زيدان عن وضعية الفريق: "لست بداخل عقول الجميع، نمتلك لاعبين لديهم كبرياء، ويريدون إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، أتابعهم جيدًا، الخسارة أمام فالنسيا منحتنا أفكارًا، لكننا قمنا بالأمور بشكل جيد، وعلينا التفكير في ذلك".

وقال عن مواجهة إيبار: "مقتنع للغاية بأننا سنقدم مباراة جيدة يوم السبت، لست قلقًا بشأن وضع الفريق، أمامنا ثماني مباريات متبقية وعلينا أن ننهيها بشكل جيد".

وعن سوء الفريق في مسألة الأهداف المسجلة والمستقبلة، قال مدرب ريال مدريد: "العام المقبل سنرى ما سيحدث، لكن ذلك كلفنا كثيرًا هذا الموسم، نحن نمتلك الإحصائيات مثلكم تمامًا، علينا أن نقبل أننا عانينا في التسجيل هذا الموسم، وبالطبع سنحاول تغيير ذلك".

وتابع المدرب الفرنسي: "لست قلقًا من وضع الفريق، أمامنا ثماني مباريات، علينا أن ننهيها بشكل جيد، اللاعبون يفكرون أيضًا في ذلك، يمكنني أن أخبركم بما فاز به هؤلاء اللاعبون مع الفريق، ولا يمكن لأحد أن يأخذ ذلك منهم، ولا أتحدث عن السنوات التي قضيتها في تدريب الفريق، هؤلاء اللاعبون فازوا بكل شيء بدوني، والآن هذا الموسم فإن الوضع معقد، نريد أن يعود هذا النادي للفوز، وأن نقوم بأشياء عظيمة مرة أخرى، ولذلك عدت، لدينا ثماني مباريات، وسنلعب بشكل جيد، ونجعل الجماهير تحبنا، بالتأكيد سنواجه صعوبات من الجماهير، ونقبل ذلك، وعلينا نسيان ما حدث في السابق، أنا لا أشعر بالغضب، ولست قلقًا مما حدث".

وقال زيدان عن الأمور التي تحتاج إلى تطوير في ريال مدريد: "أتمنى أن نقوم جميعًا بأمور جيدة، الهزيمة أمام فالنسيا مؤلمة، لكن هذا هو ما عليه الأمر، لن نتحدث عنها كثيرًا، لقد حدثت، والآن نفكر في مباراة إيبار، لم نلعب مباريات عظيمة أمام سيلتا فيغو وهويسكا، ورغم ذلك فزنا، وسنحاول التحسن، وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وبمشاركة جميع اللالاعبين".

وتطرق زيدان إلى الانتقادات التي وجهت إلى الكرواتي لوكا مودريتش وعدم استحقاقه للفوز بالكرة الذهبية، قائلًا: "الجميع من حقهم الحديث بما يحلو لهم، وأحب أن أقول أن مودريتش استحق الكرة الذهبية، لقد فاز بها بكل جدارة".

وقال زيدان عن الأمور التي أعجبته خلال مباراة فالنسيا: "المباراة أعجبتني، وما قمنا به، والضغط الذي طبقناه، النتيجة لم تعجبني، ولم نتمكن من التسجيل طوال 90 دقيقة، فريقنا لا يمر بمرحلة سهلة".

وعن صعوبة المباراة ضد إيبار قال زيزو: "هم فريق جاء ليلعب كرة قدم بشكل جيد، إيبار يمر بموسم جيد، ومباراة الغد ستمثل سيناريو جميلًا بالنسبة له، ونتوقع أن تكون مباراة معقدة".

وتحدث زيدان كذلك عن تصريحات الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس حول مستقبله مع ريال مدريد: "لن أقول شيئًا، لديه عقد معنا، وسنرى ما يحدث في نهاية الموسم، أنا أحبه جدًا، كلاعب كرة قدم، وكشخص».

وعن وضعية البرازيلي مارسيلو، قال زيدان: "سنرى ما سيحدث، هو لاعب هام للفريق، وذلك بسبب ما قدمه لهذا النادي، أريد منه استعادة عافيته، وإنهاء الموسم بشكل جيد، هذا هو الأهم بالنسبة لي".

وأضاف مدرب ريال مدريد عن أوضاع ريال مدريد في الموسم الحالي، وعما إذا كان قد عاشها من قبل كلاعب: "من الصعب حين تجد نفسك في مثل هذا الموسم، لقد حدث هذا لي، كان من الصعب أن نفوز ببطولة في هذا الموسم، ونحن نقبل هذا، والآن كمدرب، ما يجب أن أٌقوم به هو إخبار اللاعبين بأن يواصلوا العمل للخروج من هذه الأزمة، واستغلال الفرص التي تأتينا للفوز، وأن نكون سعداء بطريقة لعبنا".

وتطرق زيدان إلى الأنباء المتعلقة باللاعبين الراحلين والقادمين إلى ريال مدريد في نهاية الموسم، فقال: "لم أقرر بعد، لدينا شهر ونصف الشهر من المنافسات، وما سأراه في كل المباريات القادمة هو ما سيدعم قراري".

وقال مدرب ريال مدريد عن اقتراب البرازيلي فينيسيوس جونيور من العودة بعد الإصابة: "لا يمكن تحديد الأيام التي تفصله عن العودة، علينا أن نتمهل، لكنه يمر بحالة جيدة، هو بالفعل يتدرب على أرض الملعب، وأراه بشكل جيد، وعقليته مميزة، وهو الآن أفضل مما كان عليه قبل الإصابة".

ووجه زيدان رسالة إلى جماهير ريال مدريد، التي ابتعدت عن مدرجات ملعب "سانتياغو بيرنابيو" بسبب حالة الفريق، قال خلالها: "أتفهم غياب الجماهير، لأنهم يريدون رؤية ريال مدريد فائزًا، وهذا طبيعي بالنسبة إلى النادي الذي يفوز بكل شيء، ويلعب دائمًا من أجل ذلك الهدف، لكن في بعض الأحيان لا يكون الابتعاد جيدًا، نحن نمر بموسم معقد، ونعلم أن الجماهير مستاءة، لكن ما سأقوله، هو أننا سنراهم في العام المقبل".

وقال عن مسألة سوق الانتقالات: "لن أخبركم تحديدًا بمن سيبقى ومن سيأتي، لأنني تحديدًا لا أعرف".

وعن اعتبار الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، أن فريقه هو منافس برشلونة الأول على الألقاب، على الرغم من سجل ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قال زيدان: "أعجبني الجزء الأخير من السؤال، لكن لن أتحدث عن ذلك، نحن دائمًا ننافس على الألقاب، هذا الموسم ابتعدنا، لن أنتقص من قدرة أتلتيكو مدريد، وهو فريق كان منافسًا دائمًا لنا، ريال مدريد في كل عام يقاتل في كافة البطولات، وسنغير وضعيتنا بكل تأكيد".

واختتم زيدان تصريحات بالحديث عن البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي واقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد، قائلًا: "لن أتحدث عن رأيي الشخصي، سنرى ما يحدث في نهاية الموسم، هازارد لاعب أقدره بشدة، وأعرفه بشكل شخصي، وهو لاعب مذهل".