برايتون خطوة سيتي نحو نهائي كأس إنجلترا

المصدر: أ ف ب

يدخل مانشستر سيتي مباراته "السبت" ضد برايتون في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجلترا في كرة القدم على ملعب ويمبلي في لندن، مرشحا فوق العادة ليخطو خطوة إضافية على درب رباعية تاريخية.

والفرصة سانحة أمام سيتي للتتويج باللقب لا سيما بعد خروج الخمسة الكبار (ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام وتشلسي حامل اللقب) من المسابقة هذا الموسم. وتجمع المباراة الثانية في المربع الذهبي ولفرهامبتون وواتفورد "الأحد".

وعلى رغم سعي مدربه الإسباني غوارديولا إلى التقليل من شأن حلم الرباعية ودعوته لاعبيه للتركيز على كل مسابقة على حدة، يبدو سيتي بطل الدوري الممتاز على درب ملائم لجمع غير مسبوق بين أربعة ألقاب، اذ سبق له أن توج بطلاً لكأس الرابطة المحلية، ويتصدر ترتيب الدوري المحلي، وبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يواجه توتنهام.

ونقل موقع مانشستر سيتي "الجمعة" تصريحات أدلى بها للصحافة المحلية مدرب ليفربول يورغن كلوب، منافس سيتي على لقب الدوري هذا الموسم.

وقال الألماني "اذا كنتم تتابعون "المباريات"، يتولد لديكم اعتقاد أن سيتي قادر على إحراز الألقاب الأربعة، وأنا أعتقد ذلك أيضا".

وتابع "في الوقت الراهن، يبدو أفضل فريق في العالم. هذا هو الحال"، معتبراً أنه يقدم مستوى أكثر ثباتاً من برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، بطلي الدوريين المحليين والمتصدرين حالياً بفارق مريح.

وسيدخل الـ "سيتيزن" مباراة الغد ضد منافس يحتل المركز الـ15 في الدوري الإنجليزي، وهم يمرون بفترة ذهبية بعد تحقيق ثمانية انتصارات تواليا في الدوري المحلي، والتغلب ذهابا وإيابا على شالكه الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (3-2 ذهابا في ألمانيا و7-صفر إيابا).

وستكون المباراة تجربة أخيرة لسيتي قبل مواجهتين مرتقبتين ضد مواطنه توتنهام في ربع نهائي المسابقة القارية في الأسبوعين المقبلين.