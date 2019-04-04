الفعالية الجماهرية لمانشستر يونايتد #ILOVEUNITED تصل إلى دبي للمرة الأولى

المصدر: البيان الالكتروني

تصل للمرة الأولى الفعالية الجماهيرية لنادي مانشستر يونايتد والتي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم ILOVEUNITED# إلى دبي يوم الأحد 28 أبريل.

وتستهدف الفعالية ربط الجماهير العاشقة للنادي حول العالم، فيما سيكون الحدث الأكبر في دبي التقاء جماهير النادي في دولة الإمارات لدعم فريقهم في واحدة من أكثر المباريات المرتقبة هذا الموسم، حين يستضيف يونايتد منافسه تشيلسي على ملعب أولد ترافورد.

وتبشر الفعالية، التي ستقام في "سوهو بيتش" في ميدان، بنفس الإثارة والحماس التي شهدتهما فعاليات#ILOVEUNITED السابقة التي عقدت في جميع أنحاء العالم.

إلا أن الفعالية هذه المرة تحظى بنطاق أوسع، حيث سيتم ربط الحدث رقميًا بحفلات مشاهدة الجماهير في جميع أنحاء العالم، والتي تستضيفها الأندية الداعمة الرسمية والشركاء التجاريين للنادي، مما يمنح جمهور النادي الذي يقدر عددهم بأكثر من 659 مليون مشجع، بمشاركة شغف حبهم للنادي.

ويحضر الفعالية ثلاثة من لاعبي فريق مانشستر يونايتد عام 1999 الحاصل على الثلاثية الشهيرة، حيث سيتواجد في دبي من سفراء النادي دينيس إيروين، وآندي كول ودوايت يورك، لمقابلة الجماهير، والتعرف عن قرب على الثقافة المحلية وتقديم رؤيتهم قبل المباراة وتحليلات ما بعد المباراة.

كما سيستمتع الجمهور أيضًا بالترفيه الحي والهدايا والمسابقات، والمقدمة من شركاء النادي التجاريين.

وقال ريتشارد أرنولد المدير الإداري لمجموعة مانشستر يونايتد: "حققت فعالياتنا الدولية نجاحاً مذهلاً على مدار السنوات السبع الماضية، وشهدت حضور الآلاف من المشجعين خلال كل فعالية.

وأضاف: نتوقع أن يحقق برنامج ILOVEUNITED# في دبي نفس النجاح المبهر فيما نتطلع إلى جلب بعض الإثارة والحماس من ملعب الأحلام أولد ترافورد إلى دبي ولجمهورنا في جميع أنحاء العالم".

الجدير بالذكر أن فعالية ILOVEUNITED# مجانية ويمكن للجماهير التقدم عبر الإنترنت للحصول على التذاكر من خلال زيارة www.manutd.com/iloveunited وذلك قبل يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، حيث سيتم بعد ذلك إدخال الطلبات في القرعة، وسيتم إصدار التذاكر بشكل عشوائي، وإخطار الناجحين عن طريق البريد الإلكتروني في موعد لا يتخطى يوم الاثنين 22 أبريل.