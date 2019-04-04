كوفاتش يتحدى دورتموند قبل قمة السبت

المصدر: Ⅶ برلين- أ ف ب

اعتبر الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الستة الأخيرة، أن فريقه هو «الأفضل» في البوندسليغا متى قدم مستواه المعهود، وذلك في تصريحات تسبق قمة ضد بوروسيا دورتموند.

ويشهد ملعب «أليانز أرينا» بعد غد مباراة مرتقبة ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، يتوقع أن تكون مفصلية في مسار اللقب هذا الموسم، وتجمع بين دورتموند المتصدر (63 نقطة) والمضيف بايرن الثاني (61 نقطة).

وفي تصريحات نشرتها أمس مجلة «سبورت بيلد»، رجح كوفاتش خروج فريقه فائزاً من هذه المواجهة، بقوله «الجميع هنا يعولون على الفوز».

أضاف «دورتموند يقدم موسماً مذهلاً لكن إذا لعبنا بمستوانا المعهود، نحن أفضل فريق في ألمانيا وسنتوج بلقب الدوري».

وكان النادي البافاري قد سقط في مرحلة الذهاب على أرض دورتموند 2-3، بعدما تقدم مرتين على مضيفه خلال المباراة.

عثرة

وفرط بايرن في المرحلة الماضية بنقطتين ثمينتين في مسعاه لإحراز اللقب للمرة السابعة توالياً، وذلك بتعادله مع مضيفه فرايبورغ 1-1، مقابل فوز دورتموند على ضيفه فولسفبورغ 2-صفر.

وأعرب كوفاتش عن استيائه من التعادل الأخير الذي سمح لدورتموند بالانفراد بالصدارة، وقال «لست مستاء فقط، أنا غاضب أيضاً»، لكنه اعتبر أن التنافس المحموم مع دورتموند سيكون مصدر تحفيز للفريق ضد غريمه، وقال «لاعبونا خاضوا عدداً كبيراً من المباريات المشابهة. في أوقات كهذه، هم على أعلى درجات التركيز».