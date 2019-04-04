هامبورغ يثأر من بادربورن بعد15عاماً في كأس ألمانيا

المصدر: برلين- أ ف ب

ثأر هامبورغ من رفيق الدرب في الدرجة الثانية بادربورن بعد 15 عاما من اللقاء الشهير بينهما انتهى بفضيحة تحكيمية، بفوزه عليه أول من أمس 2-0، فيما خطف لايبزيغ هدف التأهل لنصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم أمام أوغسبورغ 2-1 في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

في الأولى يدين هامبورغ بتأهله إلى مهاجمه بيار-ميكايل لاسوغا الذي نجح في الشوط الثاني في اختراق دفاع المضيف مرتين، في الدقيقة 54 بتمريرة من البرازيلي دوغلاس سانتوس، و68 بتمريرة البلجيكي أوريل مونغالا.

ويحتل هامبورغ المركز الثاني في الدرجة الثانية بفارق 7 نقاط أمام منافسه صاحب المركز الرابع.

وتوج هامبورغ باللقب ثلاث مرات أعوام 1963 و1976 و1987، وخسر النهائي ثلاث مرات أيضاً.

واستعاد لقاء اليوم موعداً بين الفريقين قبل نحو 15 عاما، وتحديداً في الرابع من أغسطس 2004، في كأس ألمانيا في ظروف مغايرة إذ كان هامبورغ ضمن فرق النخبة، فيما كان بادربورن يلعب في الدرجة الثالثة.

وهزت المباراة الكرة الألمانية بسبب الشكوك التي حامت حول أداء الحكم روبرت هويزر الذي طرد مهاجم هامبورغ البلجيكي إميل مبينزا ومنح ركلتي جزاء لبادربورن، الذي قلب تأخره بهدفين إلى فوز 4-2.

وأقر هويزر لاحقاً بالتلاعب بعدد من نتائج المباريات في كأس ألمانيا والدرجة الثانية لتحقيق مكاسب مالية. وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وخمسة أشهر بتهمة المساعدة والتحريض على الاحتيال المنظم، بينما أوقفه الاتحاد الألماني لكرة القدم مدى الحياة.