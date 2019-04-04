أتلتيكو يفتقد موراتا أمام برشلونة

المصدر: مدريد - أ ف ب

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، أمس، إصابة مهاجمه ألفارو موراتا بالتواء في الكاحل في مباراة الثلاثاء ضد جيرونا، ما يهدد مشاركته في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم ضد برشلونة المتصدر في نهاية الأسبوع الحالي. ويحل نادي العاصمة ضيفاً على الفريق الكاتالوني على ملعب كامب نو السبت في المرحلة الحادية والثلاثين، بعدما تمكن من تقليص الفارق معه في الترتيب إلى ثماني نقاط بنتيجة فوزه على ضيفه جيرونا بثنائية نظيفة الثلاثاء في المرحلة الثلاثين، مقابل تعادل برشلونة مع مضيفه فياريال 4-4.