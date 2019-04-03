ميسي يعادل رقم رونالدو التاريخي

المصدر: البيان الالكتروني



تمكن نجم برشلونة ليونيل ميسي من تقليص الفارق أمام فياريال بهدف من ركلة حرة مباشرة لثلاثة أهداف مقابل أربعة، قبل أن يسجل سواريز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الهدف وصل إجمالي ما سجله ميسي في الدوري 414 خلال مسيرته، وهو ذات الرقم الذي حققه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بمسابقات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

ووفق إحصائيات موقع "غيف مي سبورت"، فقد أحرز رونالدو 311 هدفا بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى 84 بالدوري الإنجليزي، و19 في الدوري الإيطالي.

وجاءت أهداف رونالدو في 539 مباراة، في حين أحرز ميسي أهدافه خلال 445 لقاء ، وفقا لسكاي نيوز.