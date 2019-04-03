زيدان يُشعل المنافسة بين كورتوا ونافاس

المصدر: مدريد - أ ف ب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أمس، أن الفريق سيعتمد في الموسم المقبل خياراً «واضحاً جداً» في مركز حارس المرمى الأساسي، ولن يلجأ إلى المداورة القائمة راهناً بين البلجيكي تيبو كورتوا والكوستاريكي كيلور نافاس، ليشعل المنافسة بينهما.

وانضم كورتوا، أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018، إلى نادي العاصمة الإسبانية في صيف العام الماضي قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ليصبح زميلاً لنافاس الذي اختاره الاتحاد الأوروبي في الموسم الماضي أفضل حارس قارياً بعدما ساهم في قيادة فريقه إلى لقبه الثالث توالياً في مسابقة دوري الأبطال.