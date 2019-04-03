اليوم .. توتنهام يدشن ملعبه الجديد

المصدر: لندن - أ ف ب

يدشن نادي توتنهام هوتسبر رسمياً اليوم ملعبه الجديد الذي يتسع لنحو 62 ألف متفرج، باستضافة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، في خطوة يأمل بأن توفر قوة مالية تحجز له موقعاً بين نخبة أندية كرة القدم المحلية والأوروبية.

ويطمح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ولاعبوه إلى أن يمنحهم الملعب الجديد جرعةً معنوية لا سيما أن الفريق يمر بفترة انعدام وزن جراء خسارته أربعاً من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، وبات مهدداً -في حال لم يتدارك وضعه سريعاً-

بإنهاء الموسم في مركز خارج الأربعة الأوائل التي تؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.