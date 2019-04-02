الإصابة تحرم سيتي من أغويرو أمام كارديف

المصدر: أ ف ب

ستحرم الإصابة نادي مانشستر سيتي من جهود مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو خلال مواجهته مع كارديف سيتي الاربعاء ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، كما أعلن الثلاثاء مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا.

وقال المدرب الاسباني خلال المؤتمر الصحافي عشية لقاء كارديف "لن يتمكن سيرخيو (أغويرو) من اللعب غداً (الاربعاء). لم يتمرن خلال اليومين الأخيرين"، مضيفا "آمل أن يتمكن السبت أو الثلاثاء المقبلين (من العودة)، وسنرى مدى تطوره في الأيام المقبلة".

وتعرض أغويرو لاصابة في الفخذ خلال المباراة التي فاز بها سيتي على فولهام 2-صفر السبت في المرحلة السابقة، وخرج من الملعب في الدقيقة 57.

ومن المرجح أن يغيب المهاجم الارجنتيني ايضا في مباراة السبت أمام برايتون في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنكلترا، وضد المنافس اللندني توتنهام الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

وفي ظل خسارته لجهود الهداف التاريخي للنادي، يضع غوارديولا ثقته بمهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس لقيادة خط هجوم الـ "سيتيزينس" في سعيه لتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث فاز بكأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة، وما زال يصارع على ثلاث جبهات هي الدوري والكأس، بالإضافة إلى المسابقة القارية.

ورأى المدرب الكاتالوني أن "غابريال جاهز. يمر بموسم جيد، وليس من السهل دائما اللعب في هذا النادي وفي نفس مركز سيرخيو. هو يتنافس ضد اسطورة، ضد لاعب رائع يعيش أفضل موسم له منذ قدومنا إلى النادي"، مضيفا "عندما يلعب غابريال، يلعب بشكل جيد. سيساعدنا غدا (الأربعاء)، سيصارع ويسجل الأهداف ويخلق المساحات للآخرين".

وسيكون سيتي أمام فرصة مثالية لاستعادة صدارة الدوري الإنكليزي من ليفربول، علما أنه يتأخر بفارق نقطتين عن فريق "الحمر" (77 مقابل 79) مع مباراة مؤجلة ضد جاره اللدود مانشستر يونايتد.