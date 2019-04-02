ساعة يد تطيح بجريندل من رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم

المصدر: وكالات

استقال راينهارد جريندل اليوم الثلاثاء من منصب رئيس الاتحاد الألماني لكرة بعدما أكد تلقيه ساعة يد بقيمة ستة آلاف يورو (6.700 دولار)، كهدية من رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم السابق.

وجاءت الاستقالة أيضا وسط تقارير إعلامية ألمانية تناولت الحديث عن دخله الإضافي من شركة تابعة للاتحاد.

وأبلغ جريندل مجلس إدارة الاتحاد الألماني، عبر الهاتف، باستقالته على الفور من المنصب ، حسب ما ذكره الاتحاد في بيان.

وقال جريندل إنه "اضطرب بشدة" لأنه سيضطر لترك الرئاسة بسبب ما وصفه بـ"عدم التزامه بالتصرف المثالي".

ولحين انتخاب رئيس جديد للاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية المقرر في سبتمبر ، يتولى إدارته نائبا الرئيس راينر كوخ وراينهارد راوبول.

وسيستمر جريندل في منصبيه الدوليين بمجلس الفيفا واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وقال إنه سيبلغ عن هدية ساعة اليد إلى مكتبي الامتثال في الفيفا والاتحاد الأوروبي.

ويرأس جريندل لجنة الحكم والامتثال في الاتحاد الأوروبي وهو أحدالنواب الخمس لرئيس الفيفا.