لماذا يتبرأ فيرجل فان دايك من اسم والده على قميصه؟

المصدر: البيان الالكتروني

يعد الهولندي المتألق فيرجل فان دايك أحد أهم أعمدة فريق ليفربول ، والعنصر القيادي في خط الدفاع.

ويرتدي قائد المنتخب الهولندي القميص رقم 4 مع ليفربول، لكنه يرفض وضع اسم العائلة "فان دايك" على القميص، ويختار اسمه الأول "فيرجل"، عوضا عنه، وفقاً لسكاي نيوز.

وكشفت صحف إنجليزية منها "ميرور" و"صن" سبب اختيار النجم الهولندي وضع اسمه الأول فقط، وهو استياؤه من والده، مما دفعه لعدم استخدام اسم عائلة الأب.

ووفقا للصحيفة، أكد خال اللاعب ستيفن فو سيو، أن فان دايك الأب هجر الأم وأطفالهم الثلاثة، ومن ضمنهم فيرجل، عندما كان الأخير طفلا. وقال فو سيو: "فيرجيل لم يسامح الأب بعد ذلك".

وأضاف: "الحقيقة هي أن الأب لم يكن حاضرا لأعوام عديدة في حياة فيرجل، وأمه كانت البطل الحقيقي خلال نشأته".

وأكد خال اللاعب أن ابن شقيقته فيرجل عبر بوضوح عن مشاعره تجاه والده عندما قرر تمثيل النادي باسمه الأول فقط.

يذكر أن فان دايك حمل اسم "فيرجيل" على قمصانه مع أنديته السابقة سيلتك الأسكتلندي وساوثمبتون الإنجليزي، بالإضافة لقميص المنتخب الهولندي.

وأصبح فان دايك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، بعد أن انتقل من ساوثمبتون إلى ليفربول في يناير 2018، مقابل قرابة 85 مليون يورو، وينظر له حاليا كأحد أفضل مدافعي العالم، إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.