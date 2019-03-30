ماذا قال ميسي في رسالته إلى رونالدو؟

المصدر: البيان الالكتروني

أكد اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن الإقصاء من المنتخب الفرنسي كان أقوى الضربات التي تلقاها مع منتخب بلاده، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الأمر كان قاسياً للغاية، بحسب "آس" الاسبانية.

وتحدث اللاعب الأرجنتيني مع محطة "كلوب 947" الإذاعية الأرجنتينية أمس الجمعة، قائلاً: "نجلي قال لي لماذا يقتلونك في الأرجنتين؟ قلت له إنهم مجموعة قليلة، الناس يحبونني هناك، أريد أن أفوز بلقب مع المنتخب على أي حال لإسعادهم".

وأضاف: "لم أختر أي لاعب أو مدرب للمنتخب من قبل، من الصعب أن نستمتع في بيئة المنتخب التي نعيشها حاليا، من الطبيعي أن نحتاج المزيد من الوقت والعديد من المباريات، خاصة بعد الخسارة الودية أمام فنزويلا لصنع منتخب قوي مجدداً قادر على تحقيق أي شيء".

واستمر في حديثه، قائلاً: "لو كنا انتصرنا في نهائي بطولة كأس العالم لكان الأمر مختلفاً، لقد فعلنا كل شيء للفوز لكن المنتخب الألماني فاز بالنهاية، ولكن تفاصيل صغيرة منعت فوزنا بكأس العالم، تفاصيل صغيرة للغاية".

واستطرد قائلاً: "لقد فكرت في عزل نفسي عن الجميع، والحداد فقط مع عائلتي ونسيان كل شيء عشت فيه خلال مونديال روسيا، قرار البعد عن المنتخب بعد الخروج من روسيا كان صائبا".

وبشأن هجوم الصحافة الأرجنتينية عليه، تحدث قائلاً: "اخترعوا الأكاذيب والأشياء السلبية من حولي، هذا يغضبني لأن الناس يصدقون ما يقال بشأني، ولست مندهشا من أكاذيبهم الذي يقولونها دائمًا".

فترة الإصابة

ورد ميسي معلقا على إصابته التي ضربته مؤخرا بمنطقة العانة، قائلا: "هذه الإصابة معقدة للغاية، لا يتم التخلص منها في مدة قليلة، أقوم بعلاج ذلك بكل ما أملك، ولكن لم أتخلص منها حتى الآن".

العودة للديار

وعن إمكانية عودته للأرجنتين للعب هناك رد قائلاً: "لن يكون من السهل العودة إلى الأرجنتين للعب في نيلوز أولد بويز، سأرى ماذا سيحدث مستقبلا".

رصاصات ميسي

واستكمل قائلاً: "مع برشلونة نخوض تدريباتنا بشكل يومي ونلعب مباراة كل ثلاثة أيام للفوز بكل شيء، لذلك ليس من السهل أن نلعب مع بعضنا قليلاً في المنتخب ونقدم مستويات مميزة، الأمران ينعكسان على بعضهما، والأصح هو خلق التوازن بين كليهما".

واستمر بشأن حديثه عن برشلونة، قائلاً: "فلسفة نادينا هي القصة بأكملها والسبب الرئيسي وراء الأمجاد، في المنتخب ليس لديك لاعبون يلعبون بنفس هذه الطريقة التي اعتدنا عليها".

علاقته مع الاتحاد الأرجنتيني

وبشأن علاقته مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بلاده علق، قائلاً: "لدي علاقة جيدة جدا منذ اللحظة الأولى مع تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الأمور تسير على ما يرام".

علاقته مع زملائه.. ورسالة لرونالدو

وسلط الضوء على زملائه ومنافسيه، قائلاً: "لدي صداقة كبيرة داخل وخارج الملعب مع لويس سواريز، اشتاق لوجود كريستيانو في إسبانيا، كان من الممتاز مقابلته في إسبانيا، على الرغم من مشاهدته بعيني وهو يرفع الألقاب، كان من الرائع لو استمر هنا".

وأضاف: "حاليا نيمار، مبابي، أجويرو، وسواريز، يمكن أن يكونوا الأفضل في العالم، أنا أخرجت اسمي وكريستيانو من القائمة، كما فعل معي، لم يضع اسمي، أقسم أنني صادق حيال ذلك".

نهائي دوري الأبطال.. يوفنتوس؟

وتحدث بشأن يوفنتوس قائلاً: "أحترمه كثيرا، وأكثر من ذلك بوجود كريستيانو، دعونا نصل للنهائي ومن ثم سنرى ماذا سيحدث إذا واجهونا".

معسكرات الأرجنتين.. من دون مشاكل

واستكمل قائلاً: "أعتقد أن لدي مباراتين مع المنتخب بصحبة إيكاردي، لكنني لا أعرف ما الذي حدث له ليقول إن المجموعة كانت خاطئة في الماضي، أنا لا أعرف ماذا يعني، لم أتعامل مع أي شخص بشكل سيئ خلال فترة تواجدي في المنتخب".

الهدف الأفضل

وعن هدفه الأفضل رد قائلا: "لا أختار هدفي في شباك فريق خيتافي الأفضل في تاريخ برشلونة، بالنسبة لي أختار هدفي في مرمى ريال مدريد خلال الدور نصف نهائي دوري الأبطال، كذلك هدفي في مرمى مانشستر يونايتد بالنهائي عندما سجلت بالرأس في شباك فان دير سار".