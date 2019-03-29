المصدر: وكالات

في مفاجأة سارة لمحبي برشلونة كشف المدير الفني للنادي الكاتالوني لكرة ارنستو فالفيردي، أن نجم فريقه ليونيل ميسي كان يعاني من مشكلة بسيطة خلال تدريبات يوم أمس الخميس، وأن ذلك لن يمنعه من المشاركة في مباراة النادي الكتالوني أمام اسبانيول غدا السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليغا".

وقال فالفيردي- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "كنت أتحدث مع ميسي، لقد تعرض أمس لمشكلة صغيرة خلال المران، لا أكثر من ذلك، جميعنا هنا نتواصل مع مدربي اللياقة البدنية، نعرف كيف حال الجميع ، وبالطبع أتحدث معه من وقت إلى آخر لأعرف كيف حاله، كما أتحدث مع الأخرين".

ورغم هذه المشكلة، يرى فالفيردي أن ميسي سيكون مؤهلا بنسبة مئة بالمئة لخوض مباراة اسبانيول، بعد أن غاب عن مباراة منتخب الأرجنتين الأخيرة للإصابة.

وأضاف فالفيردي قائلا: "إنه يعاني من هذه المتاعب منذ وقت، نحن نحيطه بالرعاية في هذا الإطار من قبل أعياد الميلاد لتقليل متاعبه".

وأكمل: "نحن مستمرون في هذا، لقد عاد (من معسكر المنتخب الأرجنتيني)، واستراح لبضعة أيام ، نتخذ حيطتنا معه لأننا نعرف أنه لا غنى عنه في هذه المباريات".

وعلى جانب آخر، حصل النجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، على إذن من الجهاز الطبي للفريق للمشاركة في لقاء الغد، وعن هذا تحدث فالفيردي قائلا: "إنه بحالة جيدة، نتعامل معه بحذر، ولكنه بحالة جيدة".