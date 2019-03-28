بالأرقام .. محمد صلاح أهم مهاجم في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت إحصاء مثير أجرته شركة مختصة بمراهنات كرة القدم، أن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هو المهاجم الأكثر أهمية بين هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت شركة "سبورتنغ بيت"، إحدى أكبر شركات المراهنات في إنجلترا، لائحة بترتيب المهاجمين الأهم من ناحية الفعالية، بالمسابقة التي تعد على نطاق واسع الأقوى في العالم.

واعتمدت الشركة في تقييم المهاجمين على أهمية الأهداف المسجلة، حيث منحت 5 نقاط لكل مهاجم سجل هدف الفوز بالدوري هذا الموسم، و3 نقاط لهدف التعادل، ونقطة واحدة لهدف توسيع الفارق، ولم تمنح أي نقطة لأهداف أتت عندما كانت النتيجة أكثر من فارق هدفين، بحسب سكاي نيوز.

وجاء صلاح نجم ليفربول بالمركز الأول، بفارق كبير عن بقية مهاجمي الدوري، الذين لم تقترب فعاليتهم من هداف "الريدز" هذا الموسم.

وحصل صلاح على 52 نقطة، وفقا لإحصاءات الشركة، بينما جاء الفرنسي أليكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال ثانيا برصيد 35 نقطة، والإنجليزي هاري كين قائد توتنهام هوتسبير ثالثا برصيد 32 نقطة.

وابتعد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هداف الدوري إلى المركز الخامس في قائمة "الهدافين الفعالين" برصيد 30 نقطة، خلف الإنجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الذي حل رابعا.

وأشار الموقع أن النجم المصري سجل 10 أهداف "حاسمة" أهدت الفوز لليفربول هذا الموسم، بينما سجل 7 أهداف عندما كان فريقه متقدما بالنتيجة.