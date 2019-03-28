دربي مدريد لأول مرة في أمريكا يوليو المقبل

المصدر: أ ف ب

سيخوض ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أول دربي للعاصمة الإسبانية الموسم المقبل خارج القارة الأوروبية، عندما يلتقيان في ضواحي نيويورك في يوليو ضمن كأس الأبطال الدولية لكرة القدم.

وتقام المسابقة، التي تستضيفها عادة في ملاعب أمريكية قبل بداية البطولات الاوروبية، وتمنح الجماهير فرصة مشاهدة أفضل النجوم العالميين.

وتقام مباراة الجارين اللدودين في إيست روثرفورد نيوجيرزي في 26 يوليو.

ويشارك في البطولة 12 ناديا، ومن المقرر أن تخوض 18 مباراة، 11 منها في الولايات المتحدة، 4 في آسيا و3 في أوروبا.

ويستهل روما الإيطالي وتشيفاس المكسيكي الحدث في 16 يوليو في شيكاغو.

ويلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع إنتر الإيطالي في 20 يوليو في سنغافورة، قبل ليلة من مباراة يوفنتوس الإيطالي مع حامل اللقب توتنهام الإنجليزي.

كما سيتواجه يوفنتوس الإنتر في ملعب صيني لم يتم تحديده بعد في 24 يوليو، فيما يتبارز الإنجليزيان مانشستر يونايتد مع توتنهام في 25 يوليو في شنغهاي الصينية.

وتقام المباريات الثلاث الأخيرة في أوروبا، فيلعب ميلان الإيطالي مع مانشستر يونايتد في 3 أغسطس في كارديف، وتوتنهام مع ضيفه إنتر في الرابع منه وأتلتيكو مدريد مع يوفنتوس في العاشر.

ويلعب أيضا بايرن ميونيخ الألماني مع أرسنال الإنجليزي في كارسون كاليفورنيا، قبل أن يتجه الفريق اللندني إلى تشارلوت في شمال كارولاينا لمواجهة روما بعدها بثلاثة أيام، ثم يلعب بايرن ميونيخ مع ريال مدريد في 20 يوليو في هيوستن.

وفي الليلة عينها، يلعب بنفيكا البرتغالي مع تشيفاس في سانتا كلارا كاليفورنيا.

وتستمر المنافسة في الملاعب الاميركية، بمباراة ريال مدريد مع أرسنال في 23 يوليو في واشنطن، ويلعب بايرن ميونيخ مع ميلان في كانساس سيتي وتشيفاس مع أتلتيكو مدريد في أرلينغتون تكساس.

ويخوض بنفيكا مباراتين أخيرتين في الولايات المتحدة ضد روما في هاريسون في 24 يوليو وضد ميلان في 28 منه في فوكسبورو ماساشوستس.

وكانت نسخة 2017 شهدت مواجهة بين ريال مدريد وغريمه الإسباني برشلونة في ميامي أمام 66 ألف متفرج.