بايرن ميونيخ يضم المدافع الفرنسي هرنانديز بـ 80 مليون يورو

المصدر: أ ف ب

سيحمل المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز ألوان نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا بدءا من الموسم المقبل مقابل 80 مليون يورو (90 مليون دولار أمريكي)، بحسب ما أعلن النادي البافاري الاربعاء.

وأوضح بايرن أن بطل العالم البالغ 23 عاما سيوقع عقدا حتى 30 يونيو 2024 يبدأ مفعوله في الأول من يوليو المقبل، ما يجعله أغلى لاعب في تاريخ بايرن وتقريبا بضعف صفقة استقدام مواطنه لاعب الوسط كورنتان توليسو من ليون في 2017 والبالغة نحو 41.2 مليون يورو.

وقال المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالحمدزيتش "أنا سعيد جدا للتعاقد مع أحد أفضل المدافعين في العالم، المتوج بكأس العالم لوكاس هرنانديز".

وتابع "يمكن للوكاس اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الايسر. سيتابع لوكاس ارثنا العظيم مع لاعبي كرة القدم الفرنسيين ويحسن فريقنا".

ويؤشر هذا الانتقال الى نية بايرن في إجراء تغييرات واسعة في صفوفه الموسم المقبل، وذلك بعد خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول الإنجليزي. وكان رئيسه أولي هونيس قد أعلن آنذاك أن بايرن سيطلق "أكبر حملة استثمارية شهدها النادي".

وكان بايرن أعلن في يناير أن الظهير الفرنسي الآخر بنجامان بافار سينضم الصيف المقبل من شتوتغارت مقابل 35 مليون يورو (40 مليون دولار)، فيما سيكمل مهاجم هامبورغ الشاب يان فيتي-آرب (20 عاما) انتقاله في صيف 2020.

ومع الوافدين الجدد، يتوقع رحيل بعض نجوم بايرن على غرار المخضرمين الهولندي آرين روبن والفرنسي فرانك ريبيري اللذين تألقا في السنوات الماضية في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر.

ويحوم الشك حول بقاء المدافعين جيروم بواتنغ وماتس هوملس المبعدَين أخيرا عن المنتخب الوطني، خصوصا بعد قدوم بافار وهرنانديز.

ولم يلعب هرنانديز مع أتلتيكو منذ 9 فبراير لاصابة في ركبته، وغاب عن المباريات الدولية الاخيرة لمنتخب فرنسا في تصفيات كأس أوروبا 2020.

وقال بايرن إن اللاعب سيخضع لجراحة بعد ظهور مشكلة الاربعاء في ركبته "كشفت فحوصنا الطبية ضررا في ركبة لوكاس هرنانديز اليمنى ويجب إخضاعها لجراحة"، بحسب طبيب الفريق هانز-فيلهلم مولر-فولفارت الذي أكد أن هرنانديز سيكون جاهزا للعب مطلع الموسم المقبل.

وانضم هرنانديز إلى أتلتيكو كلاعب يافع في عام 2007 وخاض 110 مباريات مع النادي منذ ظهوره في الفريق الأول في أبريل 2014.

وكان الصيف الماضي من اللاعبين البارزين في صفوف منتخب فرنسا المتوج في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وقال هرنانديز المولود في مرسيليا عام 1996 "هذا يوم هام جدا في مسيرتي الاحترافية".

وتابع "بايرن من أهم الأندية في العالم. سأكون فخورا للمنافسة معه على كل الالقاب في المستقبل. أود أن أشكر أتلتيكو، الإدارة، المدربين، زملائي والجماهير للأعوام الـ12 الرائعة في مدريد. أتلتيكو سيبقى دوما جزءا مني، لكني سعيد لخطوتي التالية مع بايرن".