زيدان يرغب في ضم لاعب فرنسي إلى ريال مدريد

المصدر: د ب ا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء أن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يرغب في ضم لاعب الوسط الفرنسي تانغي ندومبيلي، نجم نادي أولمبيك ليون، لصفوف فريقه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويعتبر ندومبيلي، صاحب الأصول الكونغولية، أحد الدعائم الأساسية لليون، كما خاض أول مبارياته مع المنتخب الفرنسي الأول "الديوك" في 11 أكتوبر الماضي على حساب اللاعب الكبير بول بوغبا، أحد النجوم الذين يرغب زيدان أيضا في ضمهم لكتيبة النادي الملكي.

وقالت صحيفة "أ س" الإسبانية أن ندومبيلي/22 عاما/ يتمتع بإمكانيات بدنية هائلة، ويتطور بشكل كبير على المستوى الفني، كما يتميز بقدرة كبيرة على استخلاص الكرات وأداء الدور الدفاعي في منتصف الملعب والتمرير بدقة عالية.

ومن المتوقع أن يؤدي ندومبيلي نفس الدور الذي كان يؤديه اللاعب السابق لريال مدريد، الفرنسي كلود ماكيليلي، صاحب الأصول الكونغولية أيضا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن زيدان كان أكثر المتأثرين برحيل ماكيليلي عن ريال مدريد والانضمام لتشيلسي الإنجليزي، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي قد وجد ضالته في ندومبيلي لكي يعيد الاتزان لوسط ملعب ريال مدريد خاصة في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل اللاعبين كارلوس كاسميرو وماركوس يورانتي مع الفريق.