ريال مدريد يرد بقوة على صفقة مبابي الفلكية

المصدر: البيان الالكتروني

أكد نادي ريال مدريد الاسباني أنه لا يفكر في ضم مبابي، وأنه لم تجر أي مفاوضات بهذا الشأن.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن إدارة ريال مدريد أكدت أنها لم تعرض على باريس سان جيرمان ما يقدر أنه 280 مليون يورو بغية أن يتنازل الأخير عن نجمه الشاب.

وأشار نادي ريال مدريد إلى أنه لا يفكر في ضم مبابي، وأنه لم تجر أي مفاوضات بهذا الشأن، كما أن مدرب الفريق زين الدين زيدان لا يزال في مرحلة تقييم أداء لاعبي الفريق الحاليين، قبل التفكير باستقدام أي لاعب آخر.

وذكرت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد حريصة على الحفاظ على العلاقات الجيدة التي تربطها مع باريس سان جيرمان، ولا تسعى إلى استفزازت في ظل تمسك الفريق بنجمهم الواعد ورفضهم التخلي عنه ،بحسب سكاي نيوز.