رونالدو يكشف فترة غيابه عن الملاعب

المصدر: (د ب أ)

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إنه لا يشعر بالقلق إزاء الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده، مؤكدا ثقته في العودة خلال فترة قصيرة.

وتعرض رونالدو لإصابة عضلية واضطر للخروج خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بتعادل المنتخبين البرتغالي والصربي 1 / 1 مساء الاثنين في بداية مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية.

وقال رونالدو قائد المنتخب البرتغالي الذي سقط مصابا في الساق اليمنى لدى محاولته اللحاق بإحدى الكرات، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة "لست قلقا، وسأعود خلال أسبوع أو أسبوعين."

وجاءت إصابة رونالدو لتثير قلق جماهير يوفنتوس قبل المواجهة المرتقبة أمام أياكس الهولندي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، والمقررة بعد أسبوعين.

لكن النجم البرتغالي طمأن جماهير الفريق الإيطالي في تصريحاته لوسائل الإعلام البرتغالية عقب مباراة أمس، وأكد "أعرف طبيعتي البدنية... وسأعود خلال أسبوع واحد أو اثنين."