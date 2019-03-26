خروج رونالدو مصاباً في مباراة البرتغال وصربيا

المصدر: وكالات

خروج رونالدو مصاباً في مباراة البرتغال وصربياغادر كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال مباراة بلاده أمام ضيفتها صربيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 عقب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية الاثنين.

واضطر رونالدو (34 عاما) لمغادرة الملعب عقب محاولته الركض بسرعة خلف الكرة ليحل محله لاعب الوسط بيتسي بعد نصف ساعة من البداية بينما كانت صربيا متقدمة 1-صفر بهدف دوسان تاديتش من ركلة جزاء.

وبدا أن رونالدو أشار نحو عضلة الفخذ الخلفية لساقه اليسرى حيث تلقى العلاج بجوار الراية الركنية.

وكان رونالدو، الذي يستعد فريقه يوفنتوس لمواجهة خارج ملعبه أمام أياكس امستردام في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في العاشر من الشهر المقبل، يخوض مباراته الثانية مع البرتغال منذ كأس العالم العام الماضي.

وبدأت البرتغال بطلة أوروبا الدفاع عن لقبها بالتعادل السلبي على أرضها أمام أوكرانيا ضمن المجموعة الثانية يوم الجمعة الماضي.