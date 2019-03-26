فرنسا وانجلترا تؤكدان الانطلاقة القوية وتعثر جديد لحاملة اللقب

المصدر: وكالات

أكدت فرنسا بطلة العالم وإنجلترا الانطلاقة القوية في تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم 2020 عندما دكت الأولى شباك ضيفتها إيسلندا برباعية نظيفة، وقلبت الثانية الطاولة على مضيفتها مونتينيغرو 5-1، فيما تعثرت البرتغال حاملة اللقب للمرة الثانية وخسرت جهود نجمها كريستيانو رونالدو.

وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لفرنسا، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة على أرضها، وإنجلترا، فيما سقطت البرتغال في فخ التعادل الثاني على أرضها وكان هذه المرة أمام صربيا 1-1 بعدما كانت تعادلت مع ضيفتها أوكرانيا سلبا في الجولة الأولى.

و استعرضت فرنسا أمام ضيفتها إيسلندا وخرجت فائزة برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها صامويل أومتيتي (12) وأوليفييه جيرو (68) وكيليان مبابي (78) وأنطوان غريزمان (84).

وكانت فرنسا عادت بفوز كبير على مضيفتها مولدافيا 4-1 في الجولة الأولى فعززت موقعها في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف أمام تركيا التي أكرمت وفادة ضيفتها مولدافيا برباعية نظيفة أيضا اليوم في إسكيشهير.

وعلق مدرب فرنسا ديدييه ديشان على الفوز قائلا "استمتعت كثيرا بمشاهدة فريقي يلعب، هناك أجواء رائعة بملعب فرنسا، وأعتقد أن اللاعبين أيضا استمتعوا باللعب. انا مرتاح جدا بهذا الفوز لانه من الصعب الفوز على مثل هذه المنتخبات التي تتكتل في الدفاع".

وفي المجموعة ذاتها، أكرمت تركيا وفادة ضيفتها مولدافيا 4-صفر على ملعب "ييني إسكيشهير أتاتورك".

وفرض مهاجم إيفرتون الإنجليزي جينك توسون نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية (26 و54). ومنح مدافع فنربغشة حسن علي كالدريم التقدم لتركيا (24)، وختم مدافع فورتونا دوسلدورف الألماني كان أيهان المهرجان بالهدف الرابع (70).

وهذا هو الفوز الثاني لتركيا بعد الأول على مضيفتها ألبانيا 2-صفر الجمعة.

وفي المجموعة ذاتها، عادت ألبانيا بفوز كبير على مضيفتها أندورا بثلاثية نظيفة لأرماندو صديقو (21) وبيكيم بالاي (87) وأمير أبراشي (90).

إنجلترا تقلب الطاولة



وقلبت إنجلترا الطاولة على مضيفتها مونتينيغرو وحققت فوزا ساحقا 5-1 على ملعب بودغوريتشا سيتي استاديوم، طغت عليه الهتافات العنصرية.

وكانت مونتينيغرو البادئة بالتسجيل عبر ماركو فيسوفيتش (18)، لكن إنجلترا ردت بخمسة أهداف لمايكل كين (30) وروس باركلي (39 و59) وهاري كاين (71) ورحيم سترلينغ (81).

واحتفل سترلينغ بالهدف من خلال وضع يديه على اذنيه باتجاه جماهير اصحاب الارض، فيما قال مدربه غاريث ساوثغيت انه سمع هتافات عنصرية موجهة للمدافع داني روز.

وقال ساوثغيت "بالتأكيد سمعت هتافات عنصرية عندما تلقى داني روز بطاقة صفراء في نهاية المباراة. ليس هناك شك في أن الأمر قد حدث. سنتأكد من إبلاغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأنه غير مقبول".



تعثر جديد للبرتغال

وسقطت البرتغال في فخ التعادل للمرة الثانية تواليا على أرضها عندما تعثرت أمام صربيا 1-1 وخسرت جهود نجمها وقائدها وهدافها رونالدو الذي تعرض للإصابة بعد نصف ساعة من بداية المباراة على ملعب "النور" في لشبونة.

وفاجأت صربيا أصحاب الأرض بهدف مبكر من ركلة جزاء انبرى لها نجم أياكس أمستردام الهولندي دوشان تاديتش بنجاح (7).

وتلقت البرتغال ضربة موجعة بإصابة رونالدو (34 عاما) العائد الجمعة إلى صفوف منتخب بلاده للمرة الأولى منذ المونديال الروسي، عندما حاول الانطلاق بسرعة قبل أن يتوقف بعد أمتار قليلة ويشير إلى الطاقم الطبي بضرورة استبداله فترك مكانه لجناح بنفيكا بيتزي (31).

وجاءت إصابة رونالدو التي تبدو في فخذه الأيمن، قبل أسبوعين من مواجهة فريقه يوفنتوس الإيطالي لأياكس أمستردام في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 10 أبريل المقبل.

وكان رونالدو المنتقل الصيف الماضي إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، قاد فريق السيدة العجوز إلى ربع النهائي بثلاثيته في مرمى أتلتيكو مدريد إيابا بعدما كان الفريق الإيطالي خسر ذهابا بثنائية نظيفة.

ونجحت البرتغال في إدراك التعادل عبر مدافعها دانيلو الذي انطلق بالكرة من منتصف الملعب قبل أن يسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ماركو ديميتروفيتش (42).

وكانت البرتغال سقطت في فخ التعادل السلبي أمام ضيفتها أوكرانيا في الجولة الأولى على الملعب ذاته.

وتراجعت البرتغال إلى المركز الثالث برصيد نقطتين تاركة الصدارة لأوكرانيا الفائزة على مضيفتها لوكسمبورغ بهدفين لفيكتور تسيغانكوف (40) وجيرسون رودريغيش (90 خطأ في مرمى منتخ بلاده) مقابل هدف لدافيد توربيل (34).

ورفعت أوكرانيا رصيدها إلى 4 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام لوكسمبورغ.