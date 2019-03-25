السنغالي ساديو ماني الصفقة المنتظرة في الريال

المصدر: وكالات

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، يصر على التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم السنغالي ساديو ماني (26 عاما) بالانتقال لصفوف فريق ريال مدريد مطلع الموسم الجديد، بعد اهتمام زيدان بضمه.

وكان ماني قد انتقل إلى ليفربول في صيف عام 2016 بمبلغ 41 مليون يورو، قادما من فريق ساوثمبتون الإنجليزي، والآن بات من أهم لاعبي الريدز، خاصة هذا الموسم.

وأكدت مجلة "فرانس فوتبول"، الصيف الماضي، أن ريال مدريد قد توصل لاتفاق مبدئي مع ماني على الانضمام للمرينغي، لكن الصفقة فشلت بعد رحيل زيدان في ولايته الأولى.

والآن بعد عودة زيدان، أصبح ماني مطلب المدرب الفرنسي الرئيسي، مع كيليان مبابي، في الصيف المقبل، وفقا للصحيفة الإسبانية.

وأشادت "ماركا" بإمكانيات ماني المذهلة، بالإضافة لأهدافه الكثيرة هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفا حتى الآن في الدوري الإنجليزي، وينافس بقوة على لقب هداف البريميرليغ.

وأوضحت أن سعر ماني يقدر حاليا بـ85 مليون يورو، وعقده مع ليفربول سينتهي في صيف عام 2023، لذلك طلب زيدان من إدارة الملكي الوصول لاتفاق مع "الريدز" بشأن بيع ماني في الصيف.

وأضافت الصحيفة أن ماني يلعب كرة القدم "بشكلها الصريح والمباشر"، وأنه "لاعب مهذب وهادئ خارج وداخل الملعب، بجانب إمكانياته المميزة"، وهذا ما يحتاجه زيدان بالفعل مع ريال مدريد.