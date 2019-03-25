ألمانيا تفوز على هولندا في عقر دارها بتصفيات "يورو 2020"

المصدر: وكالات

استعاد منتخب ألمانيا الكثير من كبريائه المفقود، وبدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بفوز مثير ومتأخر 3 / 2 على مضيفه منتخب هولندا الأحد في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة، التي شهدت فوز أيرلندا الشمالية 2 / 1 على ضيفتها بيلاروس.

وحصد منتخب ألمانيا، الذي أعفته القرعة من المشاركة في الجولة الأولى بالمجموعة، أول ثلاث نقاط في مسيرته بالتصفيات، فيما تجمد رصيد هولندا عند ثلاث نقاط.

وعلى ملعب (يوهان كرويف أرينا) بالعاصمة الهولندية أمستردام، بادر ليروي ساني بتسجيل الهدف الأول لألمانيا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميله سيرج نابري الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وقلص ماتياس دي ليخت الفارق بتسجيله الهدف الأول لهولندا في الدقيقة 48، فيما أضاف ممفيس ديباي هدف التعادل في الدقيقة 63، ليرفع رصيده التهديفي في التصفيات إلى ثلاثة أهداف، بعدما سجل هدفين خلال فوز هولندا 4 / صفر على بيلاروس في الجولة الافتتاحية يوم الخميس الماضي.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 2 / 2، فاجأ نيكو شولز الجميع بتسجيله هدف الفوز القاتل لألمانيا في الدقيقة 89 من صناعة النجم المخضرم (البديل) ماركو ريوس، بعد دقيقة واحدة فقط من نزوله إلى أرض الملعب، ليمنح منتخب ألمانيا أول انتصاراته في عام 2019.

يذكر أن هذا هو الانتصار الأول لألمانيا على هولندا منذ 13 يونيو 2012، حينما تغلب المنتخب الملقب بـ(الماكينات) على الفريق البرتقالي 2 / 1 في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2012).